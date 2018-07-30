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CHP'de İmza İçin Süre Doldu : Muhaliflerden İlk Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki olağan üstü kurultay krizi 24 Haziran seçimlerinden sonra daha da alevlenmişti. CHP içerisindeki muhaliflerin 15 günlük yasal süre içerisinde yeterli imzayı toplaması durumunda CHP olağanüstü kurultaya gidecek. Yeterli imzanın toplanabilmesi için 15 günlük yasal süre bugün 17:00 itibari ile doldu. Muhaliflerden ilk açıklama geldi.

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CHP'de İmza İçin Süre Doldu : Muhaliflerden İlk Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki olağan üstü kurultay krizi 24 Haziran seçimlerinden sonra daha da alevlenmişti. CHP içerisindeki muhaliflerin 15 günlük yasal süre içerisinde yeterli imzayı toplaması durumunda CHP olağanüstü kurultaya gidecek. Yeterli imzanın toplanabilmesi için 15 günlük yasal süre bugün 17:00 itibari ile doldu. Muhaliflerden ilk açıklama geldi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:04
CHP'de İmza İçin Süre Doldu : Muhaliflerden İlk Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki olağan üstü kurultay krizi 24 Haziran seçimlerinden sonra daha da alevlenmişti. CHP içerisindeki muhaliflerin 15 günlük yasal süre içerisinde yeterli imzayı toplaması durumunda CHP olağanüstü kurultaya gidecek. Yeterli imzanın toplanabilmesi için 15 günlük yasal süre bugün 17:00 itibari ile doldu. Muhaliflerden ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağanüstü kurultay için 15 günlük imza toplama süresi bu akşam saat 17.30’da tamamlandı. Toplanan imzaların 1 hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor. CHP'de muhalif isimlerden ilk açıklama Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'den geldi.

Gaye Usluer'in açıklaması şöyle;

Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. #DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpMuhalif
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