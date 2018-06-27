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CHP'de Flaş Hareketlilik: Kemal Kılıçdaroğlu Bugün..

CHP 'de flaş hareketlilik. Edinilen son dakika bilgilerine göre, CHP'de seçim sonrası tartışmalar devam ederken Kılıçdaroğlu'nun bugün yeni bir açıklama yapacağı belirtildi.

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CHP'de Flaş Hareketlilik: Kemal Kılıçdaroğlu Bugün..

CHP 'de flaş hareketlilik. Edinilen son dakika bilgilerine göre, CHP'de seçim sonrası tartışmalar devam ederken Kılıçdaroğlu'nun bugün yeni bir açıklama yapacağı belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:49
CHP'de Flaş Hareketlilik: Kemal Kılıçdaroğlu Bugün..

CHP'den son dakika haberi geldi.

24 Haziran 2018 günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde Muharrem İnce'nin CHP'den daha fazla oy alması ve CHP'nin oy oranındaki düşüş, parti içindeki çatlakları arttırdı. Bu sonucu başarısızlık olarak gören bazı partililer yönetimin istifa etmesi için harekete geçti ve art arda istifa çağrılarında bulundu. Öte yandan CHP'nin Ankara'da bulunan Parti Genel Merkezi’ne gelen gençlerin sabah saat 10.00’da başlattığı eyleme bir grup partili de destek verdi ve art arda yapılan seçimlerdeki başarısız sonuçlar ile ilgili harekete geçilmesini istediler. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Genel Merkez önünü terk etmeyen yaklaşık yüzlerce kişi, parti yönetiminden istifa taleplerini yineledi ve oturma eylemlerine devam etti.

Canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İsteyen herkes kurultay isteyebilirler. CHP kurumsal bir yapıdır. Dün 500 kişi 'istifa' için gelirken, bugün 5 bin kişi Kılıçdaroğlu'na destek için geliyor. Bu demokrasidir. Parti Meclisi'ni de toplayabilirler" dedi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ise, "Parti tabanı nerede? Partinin önünde yüzlerce, binlerce insan var Kılıçdaroğlu’na destek için gelmiş durumda" 

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPACAK

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşanıyor. Sosyal medyadan istifa çağrıları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağı belirtiliyor.

Açıklama yapacak iddialar, Kılıçdaroğlu bugün istifa mı edecek iddialarını güçlendirdi.

Açıklama gelir gelmez haberdar olma kiçin mobil uygulamamızı indirin.

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