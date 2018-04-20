CHP'de Flaş Gelişme: O İsim Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Açıkladı

CHP'de son dakkia gelişmesi yaşandı.

Erken seçim kararının ardından Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilen CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün olumlu yanıt verdi ve seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağı kararlaştırıldı. Bu kararın ardından partilerin Cumhurbaşkanı adayları da netleşmeye başladı. CHP henüz adayını netleştirmedi ancak parti içinden Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz adaylığını açıkladı.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR? NERELİDİR?

Öztürk Yılmaz 19 Eylül 1970 tarihinde Ardahan'da dünyaya geldi.

Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı oldu.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı.

Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.

15 Temmuz 2013'te Türkiye'nin Musul Başkonsolosu oldu.

IŞİD TARAFINDAN REHİN ALINMIŞTI

11 Haziran 2014'te terör örgütü IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014'te serbest bırakıldı.

2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi odu.

3 Eylül 2015'te de bu görevinden istifa ederek 26. dönem TBMM seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönem Ardahan milletvekili seçildi.

24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Öztürk Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

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