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CHP'de Flaş Gelişme: Bir İsim Daha Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Açıkladı

Son dakika haberi: CHP;'de bir isim daha Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aday olacağını duyurdu.

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CHP'de Flaş Gelişme: Bir İsim Daha Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Açıkladı

Son dakika haberi: CHP;'de bir isim daha Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aday olacağını duyurdu.

20 Nisan 2018 Cuma 14:31
CHP'de Flaş Gelişme: Bir İsim Daha Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Açıkladı

CHP'de flaş bir açıklama daha geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Didem Engin de 24 Haziran erken seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

Engin yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Engin şu ifadeleri kullandı:

"16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta dur diyeceğiz"

ÖZTÜRK YILMAZ DA AÇIKLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu. Detaylar için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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