CHP Cumhurbaşkanı Adayının Afişi ve Sloganı Ortaya Çıktı

Son dakika haberi: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce'nin afişinin ortaya çıktığı belirtildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre ortaya çıkan afişte "Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce" yazdığı görülmektedir. Bu afişlerin matbaada basılış fotoğrafı da Hürriyet'in haberinde yer aldı.

Muharrem İnce, adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gurur duyarım, son karar Genel Başkanım ve milletvekili arkadaşlarımın." ifadelerine yer vermişti.

Cumhuriyet gazetesine konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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