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CHP Cumhurbaşkanı Adayının Afişi ve Sloganı Ortaya Çıktı

Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde bugün açıklamalar gelmişti.Bu açıklamalar sonrası afişler de ortaya çıktı.

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CHP Cumhurbaşkanı Adayının Afişi ve Sloganı Ortaya Çıktı

Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde bugün açıklamalar gelmişti.Bu açıklamalar sonrası afişler de ortaya çıktı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:41
CHP Cumhurbaşkanı Adayının Afişi ve Sloganı Ortaya Çıktı

Son dakika haberi: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce'nin afişinin ortaya çıktığı belirtildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre ortaya çıkan afişte "Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce" yazdığı görülmektedir. Bu afişlerin matbaada basılış fotoğrafı da Hürriyet'in haberinde yer aldı.

Muharrem İnce, adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gurur duyarım, son karar Genel Başkanım ve milletvekili arkadaşlarımın." ifadelerine yer vermişti.

Cumhuriyet gazetesine konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ferhat 2 saat önce

Bunlar birbirine girmedi miydi daha geçen gün :D Ulan milletin aklıyla dalga geçmeyin artık

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Murat 2 saat önce

Ferhat bey ne tez unuttunuz devlet bahçelinin sayın Cumhurbaşkanımıza küfürler yağdırıp hakaret ettiğini ne tez unuttunuz onlar içinde bir söyleyeceğiniz varmı acaba ne şeref ne namus bırakmıştı hatırlatırım

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