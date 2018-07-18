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CHP, Bedelli Askerlik'teki 25 Gün Şartının Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Verdi

Bedelli askerlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 25 gün askerlik şartı vardı. Bedelli Askerlikteki 25 gün şartının kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım bir teklif sundu.

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CHP, Bedelli Askerlik'teki 25 Gün Şartının Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Verdi

Bedelli askerlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 25 gün askerlik şartı vardı. Bedelli Askerlikteki 25 gün şartının kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım bir teklif sundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:38
CHP, Bedelli Askerlik'teki 25 Gün Şartının Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Verdi

Bedelli askerlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 25 gün askerlik şartı vardı. Bedelli Askerlikteki 25 gün şartının kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım bir teklif sundu.

25 Yaş 15.000 TL, 25 Gün

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu teklifte 15 bin lirayı veren, 25 yaşını doldurmuş kişilerin, 25 gün askerlik yapması öngörülüyor.

ASKERE GİTMEYE İTİRAZ VAR

Ancak, bedelli askerliğin temelinde işinden gücünden ayrılıp kışlaya gitmek istemeyen ve iş kaygısı olan gençler 25 gün de olsa farklı bir şehire gidip askerlik yapma durumuna itiraz ediyor. Bu itirazları göz önüne alan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yasa teklifinden 25 gün askerlik yapmanın kaldırılması konusunda teklifte bulundu.

KPSSCafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 18.07.2018 16:53
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Bedelli Askerlik 25 Gün şartıBedelli Askerlik Şartları
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