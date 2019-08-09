CHP Atanmayan Ziraat Mühendislerini Meclis Gündeme Taşıdı!

CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, Türkiye’nin değerli tarım alanında birçok ürünün yetiştirildiğini,bu ürünlerin sağlıklı ve günün şartlarına uygun olarak yetişmesini sağlayanların ise ziraat mühendisi, gıda, su ürünleri mühendisi ile veteriner hekim, tekniker ve teknisyen kadroları olduğunu ve ekonomik iyileşmenin bu kadroların güçlendirilmesine bağlı olduğunu belirterek, 2016 yılından bu yana kamu atamaları konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.



Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge veren Şahin, ‘‘Büyüyen güçlü bir Türkiye için; çiftçi ve üreticilerin ziraat mühendislerine, veteriner hekimlere, sağlıklı ve kontrollü besinler için gıda mühendislerine, üç tarafı denizle çevrili ülkemizin kaynaklarını kullanması için su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerine, teknisyen ve teknikerlere ihtiyaç vardır.’’ diyerek, üretim ekonomisine dönük çalışmalar yapan tarım, hayvancılık, sanayi dallarındaki üreten meslek gruplarının, tarım ve hayvan üreticisinin yanında olma gayesinde olduğunu, modern tarım ve hayvancılığı uygulamak, gıda denetimi yapmak, su ürünlerini geliştirmek amacıyla kamu kadrolarına yerleşmeyi istediğini, AKP hükümetinin ise 2016’dan bu yana verdiği atama sözlerini tutmadığını ifade etti.



Önceki Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde hemen hemen hiç alım yapılmadığını söyleyen Şahin, ‘‘Eski bakan sanki bakan başkasıymış gibi davranarak personel alımlarında topu hep başka kurumlara atmıştır. Personel alımı konusunda kısır geçen 2018 yılından bugüne kadar hala beklentileri karşılayacak bir personel alımı yapılmamıştır. Boşta bekleyen, meslekleri dışında işlerle uğraşmaya mecbur kalan ya da işsizlikle boğuşan atanmayan ziraat mühendisleriartık atama duyurusunun gelmesini beklemekte olup, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Aralık 2017’da 3.500 personel ve Şubat 2018’de 10.551 personel alınacağına dair verdiği sözlerin tutulmasını beklemektedir. Ancak bu konuda hala bir gelişme olmamış, ziraat mühendislerinin ataması içinverilen sözlerin üzerinden geçen 27 ayda hiçbir alım yapılmamıştır.’’ dedi.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın, ‘Birlikte Üretelim, Milli Tarım ve Hayvancılık Projesi’ kapsamında, Maliye Bakanlığı’na 9 Şubat 2018’de 10.551 personel için kadrotalebini gönderdiğini, Maliye Bakanlığı’nın da görüş bildirmesi için Devlet Personel Başkanlığı (DPB)’nakonuyu ilettiğini belirten CHP’li Şahin, ‘‘Talep gecikince,bakanlık Mayıs 2018’de talebini yenilemiştir. Ancak bakanlığın ısrarına rağmen kadro talebi bir türlü DPB’den çıkmamıştır. Atama bekleyen ziraat mühendislerinin 2016 KPSS puanları ise Ağustos 2018’de yanmış, binlerce atanmayan ziraat mühendisi mağdur olmuştur. Bu mağduriyetler giderilerek, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden bir an önce kurtulmak adına üretim ekonomisine yönelik hizmet veren ziraat mühendislerinin atamaları ihtiyaç doğrultusunda derhal yapılmalıdır.’’ açıklamasını yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in Tarım ve Ormancılık Bakanı’nın yanıtlamasını istediği sorular ise şu şekilde;