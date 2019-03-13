CHP Anket Sonuçlarını Açıkladı: İstanbul'u aldık

Ellerindeki son anket sonuçlarını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu’nun Binali Yıldırım’ın 4 puan önünde olduğunu bildirdi.

CHP’li Engin Altay, İkitelli Sinoplular Derneği’nde düzenlenen toplantıda kendisine ulaşan son anketin sonuçlarını açıkladı. Altay, Ekrem İmamoğlu’nun Binali Yıldırım’ın 4 puan önünde olduğunu belirterek “İstanbul’u aldık.” ifadesini kullandı.

Altay Şöyle konuştu: “Tayyip Erdoğan’ın yüzünün bu kadar asık olduğunu hiç görmedim. Bir haller var. Bir sıkıntı var. Millet 31 Mart’ta düğümü çözecek. Bugün bana gelen bir bilgiyi söyleyeyim. Şu anda, İstanbul’da size net, somut anket sonucunu söyleyeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu, sayın Bİnali Yıldırım’ın 4 puan önünde. Çok net söylüyorum. Daha 19 gün var. Rehavete kapılmayacağız.”

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