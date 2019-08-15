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Ceylanpınar Belediyesi olmayan malzemeye, alınmayan benzine milyonlar ödemiş

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın sınırdaki ilçesi Ceylanpınar'da belediyeyi denetledi. AK Partili Menderes Atilla'nın 5 yıllık icraatını gören müfettişler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ceylanpınar Belediyesi olmayan malzemeye, alınmayan benzine milyonlar ödemiş

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın sınırdaki ilçesi Ceylanpınar'da belediyeyi denetledi. AK Partili Menderes Atilla'nın 5 yıllık icraatını gören müfettişler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:43
Ceylanpınar Belediyesi olmayan malzemeye, alınmayan benzine milyonlar ödemiş

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, AK Partili Ceylanpınar Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar olan 5 yıllık dönemini inceleyen 2019 tarihli İçişleri Bakanlığı raporuna ulaşıldı.

Raporda, alınmamış malzemelere milyonlarca lira ödendiği, sahte imzalarla belediyeye mal alınmış gibi gösterildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yardım için gönderdiği park malzemelerini dahi kendileri satın almış gibi fatura düzenlendiği ortaya çıktı.

Müfettişler, bir önceki AK Partili yönetim dönemini kapsayan iddialar hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı.

Rapordaki vurgundan bazı örnekler şöyle:

  • Bazı taşınır malzemelerin alındığı halde belediyeye hiç gelmediği, faturaların gerçeği yansıtmadığı, ödeme belgelerinde bulunan 'tüm imzaların sahte olduğu' ve belediye bütçesinden 1 milyon 232 bin 983 TL fazla ve usulsüz ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır.
  • 229 bin 229 TL’lik araç lastiğin bedelinin ödendiği ancak belediyeye teslim edilmediği ortaya çıkmıştır.
  • 405 bin 330 TL’lik bitki ve fidan alınımı, 76 bin 700 TL’lik Mega Oyun Grubu ile 5 adet çöp kovası gibi malzemelere toplam 634 bin 545 TL’ye alındığı gösterilmiştir, ancak gerçekte alınmadığı ve belgelerdeki imzaların sahte olduğu tespit edilmiştir. Malzemeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği anlaşılmıştır.
  • 128 bin 719 TL bedelli faturada yazılı bulunan malzemelerin belediyeye hiç gelmediği, ödeme emri üzerinde düzenleyen ve harcama yetkilisi bölümündeki imzaların sahte olduğu tespit edilmiştir.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce protokol ile park yapımı için Ceylanpınar Belediyesi’ne gönderilen malzemelerin kullanıldığı, hak edişlerden idare malı malzemelerin düşülmediği ve bu suretle yükleniciye toplam 1 milyon 464 bin 65 TL fazla ve usulsüz ödemede bulunulmuştur.
  • Belediye akaryakıt ihtiyacı için, ihale komisyonu kararı ile 24 ay vadeli 2 milyon litre motorin alımı ve 15 ay süreli 1.5 milyon litre motorin alım ihalesi yaptığı, incelemede 5 milyon 967 bin TL bedelli akaryakıtın gerçekte alınmadığı halde alınmış gibi gösterildiği anlaşılmıştır.

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ceylanpınar belediyesi olmayan malzemeye alınmayan benzine milyonlar ödemiş
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