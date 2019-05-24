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Çetin Arık'tan Sarız Belediyesinde İşçi Kıyımına Tepki!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sarız Belediyesi’nde işçi kıyımı yapıldığını söyledi. 13 kişinin siyasi nedenlerle işten çıkartıldığını belirten Arık, “Sarız halkı belediye başkanına hizmet etmesi için oy verdi. Ama belediye başkanının ilk icraatı halka eziyet oldu. Vatandaş hizmet bekliyor, eziyet değil” diye konuştu.

Çetin Arık'tan Sarız Belediyesinde İşçi Kıyımına Tepki!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sarız Belediyesi’nde işçi kıyımı yapıldığını söyledi. 13 kişinin siyasi nedenlerle işten çıkartıldığını belirten Arık, “Sarız halkı belediye başkanına hizmet etmesi için oy verdi. Ama belediye başkanının ilk icraatı halka eziyet oldu. Vatandaş hizmet bekliyor, eziyet değil” diye konuştu.

24 Mayıs 2019 Cuma 12:35
Çetin Arık'tan Sarız Belediyesinde İşçi Kıyımına Tepki!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sarız Belediyesi’nden 13 işçinin çıkartılmasına tepki gösterdi. Sarız Belediyesi’nde 2’si sözleşmeli 11’i kadrolu toplam 13 işçinin yerel seçimlerde seçilen belediye başkanına oy vermedikleri iddiasıyla 14 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla içten çıkartıldıklarını belirten Arık, mevcut belediye başkanının çalışanlara mobbing uyguladığını söyledi. Arık, belediye başkanının ilk icraatının işçi kıyımı olmasının üzüntü verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Seçimler demokrasinin bayramıdır.

Ama bayramın bayram olması için öncelikle insanların demokrasiyi hazmetmesi gerekiyor. Maalesef Sarız’dan gelen haberler Sarız’da seçilen belediye başkanının demokrasiyi hazmedemediğini gösteriyor. Zira Sarız halkı merakla başkanın ilk icraatının ne olacağını beklerken, başkan işçi kıyımıyla gündeme geldi. Sayın Başkan, yerel seçimlerde kendisine oy vermediğini düşündüğü 13 kişinin önce görev yerlerini değiştirerek, mobbing yöntemlerine başvurdu. Bunda da başarılı olamayınca 2’si sözleşmeli 13 personelin işine son verdi. Yazık, gerçekten çok yazık. Bu mübarek ramazan ayında partizanlık yaparak, insanların ekmeği ile oynamak Sarız’a da Sarız Belediye Başkanına da yakışmadı… Sarız halkı belediye başkanına hizmet etmesi için oy verdi. Ama belediye başkanının ilk icraatı halka eziyet oldu. Vatandaş hizmet bekliyor, eziyet değil. “ diye konuştu. 

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çetin arık tan sarız belediyesinde işçi kıyımına tepki
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