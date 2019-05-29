Çetin Arık'tan Sağlık Bakanına Mülakat Sorusu!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sağlık Bakanlığı’nın personel alımlarında mülakat yapacağı konusu bir kez daha Meclis gündemine taşıdı. Daha önce konuyla ilgili olarak konuşan Arık, bu kez de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Mülakatın hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını belirten Arık, soru önergesinde Sağlık Bakanı Koca’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“1-) Sağlık Bakanlığı’nın yeterli puan alan adaylar arasında mülakat yapmasındaki amaç nedir? Eğer bunun gerekçesi güvenlik ise kamu alımlarında adayların ciddi bir güvenlik soruşturmasından geçtiği bilinmektedir. Haftalar süren güvenlik soruşturmasında sakıncalı görünmeyen bir adayın, birkaç dakikalık mülakat adı verilen değerlendirme ile sakıncalı olup olmadığının tespiti gayri ciddi bir yaklaşım değil midir?

2-) İnsan hayatını bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda liyakatin göz ardı edileceği bir sistem sağlık sistemine olan güveni azaltacak, riskleri attıracaktır. Siz yakınlarınızı, bilgisiyle değil de torpille işe girmiş bir kişiye gönül rahatlığı ile teslim eder misiniz?

3-) Türkiye FETÖ belasından çok çekti. FETÖ’nün kamuda kadrolaşma koşunda yaptığı hileleri, hırsızlıkları biliyoruz. FETÖ sonrasında da farklı cemaat ve tarikatların kamuda kadrolaştığı yine kamuoyuna yansıyan bir olgu. Mülakat sistemi ile hak edenlerin elenerek, farklı cemaat ve tarikatların devlet kadrolarına yerleşmesinin önü açılmayacak mıdır, devletine değil cemaat ve tarikatına bağlı kişilerTürkiye Cumhuriyeti yeni FETÖ’lerle karşı kalmayacak mıdır?

4-) Ülkemizde, özellikle son yıllarda, mülakat sisteminin yapılan adaletsizliklere bir kılıf olarak kullanıldığı bilinmektedir. Temennimiz mülakat adı altında adaletsizliğin yapılmamasıdır. Ama mülakat yapılacaksa dahi mülakatların görüntü kaydının alınmasına, itirazlarda bu görüntülerin değerlendirilmesine izin verilecek midir?”

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