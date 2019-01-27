Çetin Arık : EYT Sorununu Çözmeye Ant İçtik

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarını çözmeye ant içtiklerini söyledi. CHP il başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Şubesi üyeleri bir araya gelen Arık, “Kim mağdur ise, kimin hakkı yenmiş ise CHP onların yanındadır. CHP herkes için var” diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadelelerini sürdürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Şubesi üyeleri, CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Ümit Özer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ve CHP Bünyan Belediye Başkan adayı Mustafa Navruz ile bir araya geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Şubesi üyeleri, CHP’nin bu konunun gündeme gelmesinde önemli bir görev üstendiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere çabaları için teşekkür etti. CHP İl Başkanı Ümit Özer, CHP’nin vatandaşların sorunlarının farkında olduğunu ifade ederek, “Biz sorunun da çözümün de farkındayız. Tüm çabamız vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için… Sadece ekonomik anlamda değil demokratik alanlarda, kültürel alanlarda bizim insanımız en iyisini hak ediyor. Ben de emeklilikte yaşa takılanlardan biriyim. Biliyorum ki sizler kimseden bir lütuf istemiyorsunuz, siz hak ettiğinizi, emeğinizin karşılığını istiyorsunuz. Biz her zaman sizlerin haklı mücadelesinde sizlerin yanında olacağız” dedi.

“Kim mağdur ise kimin hakkı yenmiş ise Cumhuriyet Halk Partisi onun yanındadır. Cumhuriyet Halk Partisi herkes için var” diyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da iktidarın bu sorunu çözmek niyetinde olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Hakkını, emeğinin karşılığını almak için mücadele eden insanlar için ‘türedi’ diyenlerin, vatandaşın taleplerine ‘boş işler’ olarak bakanların bu sorunu çözmek gibi bir niyeti yok. Emeklilikte yaşa takılanlar yurttaşlarımız haksız bir talepte bulunmuyor. Bugün emeklilikte yaşa takılanların taleplerine ‘boş işler’ diyenler, ‘türedi’ diyenler 46 yaşında emekli olmuş, kendi ifadeleriyle de çift dikişi de geçmiş çok dikişli, kıyak maaşlar alıyorlar. Bakın sizlerin talepleriyle ilgili olarak tüm siyasi partiler 24 Haziran seçimlerinden önce alanlarda söz verdi. Biz tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, bu sözlerinin gereğini yapmalarını istiyoruz. Hodri meydan. Bugün iktidar partisi yük olur diyerek bu haklı talebe karşı dururken, MHP’de iktidar karşı diye alanlarda verdiği sözlerin gereğini yapmıyor. Eğer tasarruf yapılacaksa uçan saraylardan, şatafattan tasarruf yapılsın. Suriyeli mültecilere gelince ne kadar çok para harcadıklarını ballandıra ballandıra anlatanlar, bu ülkenin insanların taleplerini ise yük olarak, külfet olarak görüyor. Evet insanı olarak kim darda ise yardımcı olalım. Ama kendi insanımızı dara düşürmeyelim, kendi insanımızı zora düşürmeyelim. Biz bu sorunu çözmeye ant içtik. Bu sorunu çözmek bizim boynumuzun borcu.” diye konuştu.

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