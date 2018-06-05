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Cemil Barlas'tan Erdoğan'ın Diploması Hakkında Flaş İddia !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans diploması hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hükümete yakın haber kanalı A Haber'de yayımlanan bir programda Cemil Barlas, Erdoğan'ın diplomasının aslının FETÖ'cüler tarafından yok edildiğini söyledi.

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Cemil Barlas'tan Erdoğan'ın Diploması Hakkında Flaş İddia !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans diploması hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hükümete yakın haber kanalı A Haber'de yayımlanan bir programda Cemil Barlas, Erdoğan'ın diplomasının aslının FETÖ'cüler tarafından yok edildiğini söyledi.

05 Haziran 2018 Salı 09:40
Cemil Barlas'tan Erdoğan'ın Diploması Hakkında Flaş İddia !

Cemil Barlas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans diploması ile ilgili flaş bir iddia geldi.

24 Haziran seçimlerine doğru gidilirken siyasi tartışmalar en üst seviyeye çıktı. Son dönemlerde sıklıkla gündeme getirilen, genel olarak Twitter'da TT olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması önceki gün tekrar gündeme geldi. Dün Nagehan Alçı, Habertürk'te köşesinde Erdoğan'ın lisans diplomasını paylaştı. Konu hakkında en son iddia Cemil Barlas'tan geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Barlas, Erdoğan'ın diplomasının orjinali hakkında, "FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasının orijinalini ele geçirip yok etmişler." ifadelerini kullandı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans diploması gündeme geldi. Kanaldaki bir programa konuk olan Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması ile ilgili "Belli bu FETÖ'cüler Tayyip Erdoğan'ın diplomasının orijinali bir yerden ele geçirip yok etmişler" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lisans Diploması
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lisans Diploması
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanFetöDiploma
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Erva 46 dakika önce

Senaryoya bakın dünya öapında komedi dalında oscar ödülü alır kıçımla güldüm resmen insanları aptal yerine mi koyuyorsunuz bunca yıldır ortada olmayan diploma bir anda ortaya çıkıyor ve ona da bir senaryo hazırlanıyor sahtecilikte yalancılıkta madalya alırsınız

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