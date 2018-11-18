Çay İthal Etmek Zorunda Kalabiliriz

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım ve Orman Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde çay üretimine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Buğday ve büyükbaş ithal etmeye başlayan ülkemizin gündemine şimdi de çay ithal etme konusu girdi. Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye'nin yakın zamanda çay ithal etmek durumunda kalabileceğini açıkladı.

Yeni çaylıklar ihdas edilmesi gerektiğine vurgu yapan Öztürk birçok gıda ürününüde ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin ithalatçı konumuna dönüştüğüne dikkat çekti.

Ülkemizin sadece Doğu Karadeniz bölgesinde üretilen çay miktarının sınırlı sayıda olduğunu bir önlem alınmaz ise bir süre sonra çay ithalatı yapılmak zorund kalınacğaını ifade etti.

Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün plan ve bütçe komisyonundaki konuşması şöyle;

Türkiye kişi başına çay tüketiminde dünyada birinci sıraya geldi. En fazla çayı biz tüketiyoruz. Çay sadece doğu Karadeniz Bölgemizde üretiliyor. Üretimi sınırlı. Nüfusumuz her yıl yüzde birden fazla artıyor. Bir projeksiyona göre Türkiye 2023 yılına doğru net çay ithalatçı durumuna gelecek. O bakımdan bizim hem verimliliği hem de kaliteyi artırmamız lazım. Yeni çaylıklar ihdas etmemiz şarttır.

Giresun’un doğu bölgesinde yüksek kaliteli çay üretilmektedir. Bilindiği gibi ÇAYKUR Tirebolu 42 markasıyla meşhur bir çay çeşidi de vardır. Çay Kanunu’ndaki bir değişiklikle bu bölgeye yeni çaylıklar kurulması için ruhsat verilmesi gerekir. Bu bölgede kurulacak yeni çaylıklar hem ülke ihtiyacını karşılayacak, hem de yörenin kalkınmasına katkı yapacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA