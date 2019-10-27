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Çavuşoğlu’nun Yunanistan açıklamasına Atina’dan yalanlama

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mülteci taşıyan botların Yunanistan’da delinip vurulduğu yönündeki açıklamaları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Çavuşoğlu’nun Yunanistan açıklamasına Atina’dan yalanlama

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mülteci taşıyan botların Yunanistan’da delinip vurulduğu yönündeki açıklamaları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

27 Ekim 2019 Pazar 15:33
Çavuşoğlu’nun Yunanistan açıklamasına Atina’dan yalanlama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu’nun mülteci taşıyan botların Yunanistan’da delinip vurulduğu yönündeki açıklamalarını kesin bir dille reddetti.

Bakanlıktan yayımlanan açıklamada, “Türkiye Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Mültecilere yönelik eylemler ile ilgili bu tür asılsız iddialar, hayatları kurtarmak için her gün muazzam çaba harcayan Yunan yetkilileri ile Yunanistan vatandaşlarını rencide ederek, bunu iddia edenlerin itibarını zedeliyor” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka tam saygı ile sınırlarını etkin biçimde denetleyen, adil yasalara sahip demokratik bir devlet olduğu belirtilen açıklamada, “Bunun aksine iddialar, sadece söz konusu iddiaları yöneltenlerin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki isteksizliğini gizlemeye yarar” denildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Çavuoşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Ankara’da düzenlediği ortak basın toplantısında ‘Yunanistan’ın Ege Denizi’nde mültecileri taşıyan botlara ateş açtığı ve batırdığı, ayrıca yaralı mültecilerin birçoğunu geri dönmeye zorladığını’ açıklamıştı.

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