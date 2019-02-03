Çarpıcı beka yorumu: Erdoğan hakkı rahmetine kavuştuğunda...

"Beka sorununu dile getirenlere sormak lazım; 82 milyonun kaderi bir kişiye mi bağlıdır. O kişi hakkı rahmetine bir gün kavuştuğu zaman 82 milyon hep beraber mi mezara gireceğiz. Bu kadar mı zayıf Türkiye?"

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan çarpıcı 'beka' açıklaması



"Beka sorununu dile getirenlere sormak lazım; 82 milyonun kaderi bir kişiye mi bağlıdır. O kişi hakkı rahmetine bir gün kavuştuğu zaman 82 milyon hep beraber mi mezara gireceğiz. Bu kadar mı zayıf Türkiye?" pic.twitter.com/miZz5wlPfp — Çağlar Cilara (@caglarcilara) 3 Şubat 2019