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Çarpıcı beka yorumu: Erdoğan hakkı rahmetine kavuştuğunda...

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan çarpıcı 'beka' açıklaması

Çarpıcı beka yorumu: Erdoğan hakkı rahmetine kavuştuğunda...

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan çarpıcı 'beka' açıklaması

03 Şubat 2019 Pazar 16:03
Çarpıcı beka yorumu: Erdoğan hakkı rahmetine kavuştuğunda...

"Beka sorununu dile getirenlere sormak lazım; 82 milyonun kaderi bir kişiye mi bağlıdır. O kişi hakkı rahmetine bir gün kavuştuğu zaman 82 milyon hep beraber mi mezara gireceğiz. Bu kadar mı zayıf Türkiye?"  

Son Güncelleme: 03.02.2019 16:08
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