Çarpıcı beka yorumu: Erdoğan hakkı rahmetine kavuştuğunda...

"Beka sorununu dile getirenlere sormak lazım; 82 milyonun kaderi bir kişiye mi bağlıdır. O kişi hakkı rahmetine bir gün kavuştuğu zaman 82 milyon hep beraber mi mezara gireceğiz. Bu kadar mı zayıf Türkiye?"
İYİ Partili Mehmet Aslan'dan çarpıcı 'beka' açıklaması— Çağlar Cilara (@caglarcilara) 3 Şubat 2019
"Beka sorununu dile getirenlere sormak lazım; 82 milyonun kaderi bir kişiye mi bağlıdır. O kişi hakkı rahmetine bir gün kavuştuğu zaman 82 milyon hep beraber mi mezara gireceğiz. Bu kadar mı zayıf Türkiye?" pic.twitter.com/miZz5wlPfp
Son Güncelleme: 03.02.2019 16:08