Canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı!

Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem'de güncel ve siyasal gelişmeler ve olası erken seçimde muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ele alındı.

Habertürk TV'nin Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefetin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bülent Aydemir, muhalefetin Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak Ali Babacan'ı çıkaracağını iddia etti. Aydemir açıklamasında "Ama ben bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum; Ali Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa, Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır" dedi.

Bülent Aydemir'in olası erken seçimde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklaması şöyle:

"CHP'LİLER ABDULLAH GÜL ADAY GÖSTERİLİRSE BAŞKASINA OY VERİR"

"CHP yerel seçimlerde yüzde 30'u aştı, İstanbul'da yüzde 50'yi aştı Ekrem İmamoğlu ile. CHP bu şartlarda "Abdullah Gül'ü çatı aday gösteriyorum" derse siyaseten intihar etmiş olur.

Çok net söylüyorum. Hani 'ortak aday' dediniz ya! Başka formül görünmüyor! Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir isim. Bu bloğa karşı, bloğu bölmeyecek bir isim olacak. CHP'lilerin önemli bir bölümü bu başarı sağlanmışken, gidip Abdulah Gül'ü aday gösterirse başkasına oy verir net söylüyorum.

Siyaset, realiteler üzerine yapılan bir şeydir. Ben şöyle düşünüyorum, sen şöyle düşünüyorsun ben bunlara girmeyeceğim.

BİLGİYE DAYALI SÖYLÜYORUM: ADAY ALİ BABACAN

Ama ben bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum; Ali Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa, Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır. Orada ittifaklar başka bir şey geliştirir. Denilir ki, "Olmuyor, böyle ittifakla yürüyelim", başka bilmediğimiz şeyler devreye girer. Daha çok erken bunları konuşmamız."