Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polisleri geri çekildi !

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki 'koruma kararı'nın kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarının geri çekilmesini sordu.

9 Kasım 2019 cumartesi günü saat 12:00’de CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu İstanbul’da toplantı halindeyken koruma şubeye bağlı iki memur toplantıyı yarıda keserek elden yaptıkları tebligatla CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun koruma kararının kaldırıldığını kendisine tebliğ etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tebligatın altına kendi el yazısı ile koyduğu şerh’de; “Koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellüğ edilmemiş olup, başıma gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu kayıt altına alırım” notunu ekledi.

Tebligatı imzalamasının hemen ardından 10 dakika içinde CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun koruma polisleri, koruma şube tarafından geri çekilmiştir. Koruma kararının kaldırıldığının tebliğ edildiği metinde herhangi bir gerekçe bulunmadı.

Farklı kesimler tarafından aleni bir biçimde kendisi ve ailesi hedef gösterilen, hedef gösterilmesinin akabinde çok kez ölüm tehditleri alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tehdit edilme ve hedef gösterilme gerekçeleri ile yaklaşık bir ay önce özel koruma statüsüne yükseltilmişti.

Bu bağlamda CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduğu sorular şöyle:

1) Farklı kesimler tarafından aleni bir biçimde kendisi ve ailesi hedef gösterilen, hedef gösterilmesinin akabinde çok kez ölüm tehditleri alan ve hatta yaklaşık bir ay önce özel koruma statüsüne yükseltilen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun koruma kararının kaldırılmasının gerekçesi nedir?

2) Sayın Bakan; alınan bu karar ve yapılan bu gerekçesiz tebligat bilginiz dahilinde midir?

3) Bu gerekçesiz tebligat ve koruma polislerinin geri çekilmesi bilginiz dahilinde gerçekleşmiş ise; 9 Kasım 2019 cumartesi günü saat 12:00’den itibaren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun güvenlik açısından karşılaşacağı olumsuz bir durumdan kim/kimler sorumlu olacaktır? Sorumluluğu üstleniyor musunuz?

4) CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun koruma kararının kaldırıldığı bu kurulun toplanma tarihi nedir? Bu kurul sadece CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için mi toplanmıştır?

5) İstanbul’daki diğer siyasi parti il başkanlıklarındaki koruma statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmakta mıdır?

6) İstanbul’daki diğer siyasi parti il başkanlıklarındaki koruma statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmuyorsa; CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun mevcut koruma statüsü ile diğer siyasi parti il başkanlıklarının mevcut koruma statüsü arasında fark yaratan değişken/değişkenler nelerdir?

7) Bu zamana kadar koruma kararları ile ilgili bütün yazışmalar kişiye özel kapalı zarf usulü posta yoluyla iletilmişken, bu kararın 9 Kasım 2019 cumartesi günü saat 12:00’de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun özel alanına müdahale edilerek, toplantı yarıda kesilecek kadar aciliyet içinde tebliğ edilmesinin sebebi nedir?

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