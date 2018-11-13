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Cami Kürsüsünde Memurluktan İstifa Ettiğini Açıkladı

Samsun'a bağlı Ayvacık ilçesindeki Merkez Camii imamı İmdat Atmaca, cuma namazı öncesinde cami kürsüsünde dini konularda vaaz verdikten sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmak için memuriyetten istifa ettiğini duyurdu, hizmet için aday olduğunu, hizmete talip olduğunu açıkladı. İmam'ın vaaz kürsüsünde yaptığı adaylık konuşmasının görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Görüntülere tepkiler çoğalıyor.

Cami Kürsüsünde Memurluktan İstifa Ettiğini Açıkladı

Samsun'a bağlı Ayvacık ilçesindeki Merkez Camii imamı İmdat Atmaca, cuma namazı öncesinde cami kürsüsünde dini konularda vaaz verdikten sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmak için memuriyetten istifa ettiğini duyurdu, hizmet için aday olduğunu, hizmete talip olduğunu açıkladı. İmam'ın vaaz kürsüsünde yaptığı adaylık konuşmasının görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Görüntülere tepkiler çoğalıyor.

13 Kasım 2018 Salı 15:02
Cami Kürsüsünde Memurluktan İstifa Ettiğini Açıkladı

Samsun'a bağlı Ayvacık ilçesindeki Merkez Camii imamı İmdat Atmaca, cuma namazı öncesinde cami kürsüsünde dini konularda vaaz verdikten sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmak için memuriyetten istifa ettiğini duyurdu, hizmet için aday olduğunu, hizmete talip olduğunu açıkladı. İmam'ın vaaz kürsüsünde yaptığı adaylık konuşmasının görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Görüntülere tepkiler çoğalıyor.

Ayvacık Merkez Camii İmamı İmdat Atmaca vaaz kürsüsünde yaptığı konuşmada "Sizlerle çok güzel günler geçirdik. Köylerde ve Ayvacık merkezde büyük hizmetler yaptık. Yoksullara ulaşmaya çalıştık, zor durumda olanlara yardım elini uzatmak için hep birlikte kenetlendik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü yapma nedenim 20 yıldan beri ilçemize hizmet ettiğimizi söyledik. Şimdi de Ayvacık merkez camisindeki hizmetimiz bugün itibari ile son buluyor. Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak sizlere hizmet edebilmek için imamlık vazifemden, memuriyetimden istifa ettim. Nasip olursa farklı bir kurumda sizlere hizmet etmeye gayret edeceğim. Eğer ki nasip olmazsa başka bir camide görevimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. İmamın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşma bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İmam İmdat Atmaca, "Cemaatime veda konuşması yaptım. Bu bir veda konuşmaydı. Birileri bu veda konuşmamı saptırmak istiyor. Amaçları bizi yıpratarak siyasi rant sağlamak" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"VAAZ KÜRSÜSÜNDEN SİYASİ İÇERİKLİ KONUŞMA CAİZ DEĞİL"

DHA'ya açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark da cami vaaz kürsüsünden siyasi içerikli konuşma yapılmasının caiz olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri eski başkan yardımcısı Ahmet Şark, "Camiler Allah'ın evleridir. Camilerde dini mevzulardan bahsedilir. Cami görevlileri aynı zamanda peygamber efendimizin vekilleridir. Cami küsülerinden 'Allah, peygamber buyurdu' izahatları verilir. Camiler insanları bir araya getiren Allah'ın evleridir. Her kesimden cemaat camiye ibadet için gelir. Cami görevlileri siyaset üstü kalmaları gerekir. Cami kürsüsünü siyasete alet etmek, dini, vicdani ve insani değildir. Bunun aksi davranışlar din adamlarına karşı olan saygınlığı ortadan kaldırmaya yönelik davranıştır. Bir insan aday olabilir. İstifa eder ve adaylığını açıklar. Çıkıp kürsüden cemaate ben 'Şu kadar zamandır imamlık yapıyorum, bundan sonra siyasi hizmetlerde bulunacağım' demesi o cemaatin onun şahsında din adamlarına olan saygısını ve inancını yitirir. Bir adamı günaha sevk etmeye vesile olduğundan da caiz değildir. Büyük vebaldir" şeklinde konuştu.

İşte o görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 15:46
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Laiksken 32 dakika önce

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