Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Emekli aylıklarının en az ₺1.000’ye tamamlanması
Sosyal yardım alan vatandaşlarımızı istihdama yönlendirerek sosyal yardım-‐ istihdam bağlantısının güçlendirilmesi
Yerli plazmadan kan ürünleri üretimine başlanması için gerekli işlemlerin yapılması
Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla ziyaret edilen hane sayısının %57 artırılarak 526.000’den 826.000’e çıkarılması ve sosyal hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Hizmet Merkezi sayısının %5 artırılarak 298’den 313’e çıkarılması.
Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının terkin edilmesi
Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda yapılmasıyla vatandaşlarımızın gereksiz radyasyon alınmasının önüne geçilirken, sağlık alanında da önemli bir tasarruf sağlanması
Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayının % 51 artırılarak 248.000’den 375.000’ne çıkarılması.
Er ve erbaşların eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden faydalandırılması
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar için 23 ilde gerçekleştirilen hizmetin 81 ile yaygınlaştırılması
Engelli Sağlık Kurulu Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının sağlanması
Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalandırılması
Gençlerin çalışma hayatı ile tanışması ve insani değerlerinin geliştirilmesi için 100 bin gencin sosyal çalışma programından yararlandırılması için hazırlıkların tamamlanması
Madde Bağımlılarının Sosyal Uyumunun sağlanması
Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenmesi
Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin “İşe İlk Adım Projesinden” yararlandırılması
Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısının artırılarak hizmetlere erişimin kolaylaştırılması
"Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında Eğitim programlarından yararlanacak kişi sayısının 4 binden 6 bin kişiye çıkarılması
Bağ-‐Kur’lu sigortalılarımızın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması
Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi”nin hayata geçirilmesi
Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam koşullarını iyileştirmek ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin tamamlanması
İstihdamın artırılması amacıyla işverenlerimize ₺5,25 Milyar teşvik ödenmesi
Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması
Çocuk Hakları kapsamında 18 ilde uygulanan “Sosyal Uyum Programı”nın 81 İle yaygınlaştırılması
İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı olan %20,8‘in %21,3’e çıkarılması
Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması
Çoklu Doğum (ikiz vb.) Yardımı Programı hayata geçirilerek 5.000 muhtaç haneye ulaşılması
Kadın İstihdamının “İş’te Anne Projesi” ile Desteklenmesi
Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi
Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması
Engelli veritabanı oluşturulması
Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonunun güçlendirilmesi
Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
Belediye geçici işçilerini unutmayın sayın bakanım bizede kadro verin
Asdep alımları hakkında bilgi hala yok
ASDEP