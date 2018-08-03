Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Emekli aylıklarının en az ₺1.000’ye tamamlanması

Sosyal yardım alan vatandaşlarımızı istihdama yönlendirerek sosyal yardım-­‐ istihdam bağlantısının güçlendirilmesi

Yerli plazmadan kan ürünleri üretimine başlanması için gerekli işlemlerin yapılması

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla ziyaret edilen hane sayısının %57 artırılarak 526.000’den 826.000’e çıkarılması ve sosyal hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Hizmet Merkezi sayısının %5 artırılarak 298’den 313’e çıkarılması.

Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının terkin edilmesi

Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda yapılmasıyla vatandaşlarımızın gereksiz radyasyon alınmasının önüne geçilirken, sağlık alanında da önemli bir tasarruf sağlanması

Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayının % 51 artırılarak 248.000’den 375.000’ne çıkarılması.

Er ve erbaşların eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden faydalandırılması

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar için 23 ilde gerçekleştirilen hizmetin 81 ile yaygınlaştırılması

Engelli Sağlık Kurulu Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının sağlanması

Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalandırılması

Gençlerin çalışma hayatı ile tanışması ve insani değerlerinin geliştirilmesi için 100 bin gencin sosyal çalışma programından yararlandırılması için hazırlıkların tamamlanması

Madde Bağımlılarının Sosyal Uyumunun sağlanması

Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenmesi Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin “İşe İlk Adım Projesinden” yararlandırılması Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısının artırılarak hizmetlere erişimin kolaylaştırılması "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında Eğitim programlarından yararlanacak kişi sayısının 4 binden 6 bin kişiye çıkarılması Bağ-­‐Kur’lu sigortalılarımızın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi”nin hayata geçirilmesi Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam koşullarını iyileştirmek ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin tamamlanması İstihdamın artırılması amacıyla işverenlerimize ₺5,25 Milyar teşvik ödenmesi Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması Çocuk Hakları kapsamında 18 ilde uygulanan “Sosyal Uyum Programı”nın 81 İle yaygınlaştırılması İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı olan %20,8‘in %21,3’e çıkarılması Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması Çoklu Doğum (ikiz vb.) Yardımı Programı hayata geçirilerek 5.000 muhtaç haneye ulaşılması

Kadın İstihdamının “İş’te Anne Projesi” ile Desteklenmesi

Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması

Engelli veritabanı oluşturulması

Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonunun güçlendirilmesi

Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması