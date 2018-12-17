Çalışma Bakanından EYT Açıklaması: EYT yanlış bir kavramdır

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2019 Bütçe Planı görüşmelerinde son dakika açıklaması gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada EYT'nin yanlış bir kavram olduğu yönünde ifadeler kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin gündeminden düşmüyor. İyi Parti milletvekili İsmail Koncuk tarafından EYT konusu TBMM'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait bütçe görüşmeleri sırasında Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk' a yöneltildi.

İsmail Koncuk TBMM'de yaptığı EYT konuşmasında bakanlığın EYT sürecine yönelik net bir çözüm açıklamasının, somut bir adım atmadığına değinerek, EYT mağduru vatandaşların günlerdir kendilerine bir yardım eli uzatılmasını beklediğini açıkladı. Açıklamasında EYT sürecinin uzunca süredir vatandaşları mağdur eden ve kazanılmış hakların kaybedilmesine sebep olan bir yasal düzenleme olduğunu anımsatarak, çözüm üretilmesi gerektiğini ve çalışmaların biran önce başlatılması gerektiğine dikkat çekti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sürecine yönelik İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk tarafından yapılan konuşmada " Tabii, bu emeklilikte yaşa takılanlardan daha ne kadar kaçabileceğinizi doğrusu merak ediyorum. AK PARTİ’nin de bu konuda ne yapacağını merak ediyorum. Yani geçen yıl Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş, aslında, emeklilikte yaşa takılanların haklı olduğunu ifade ediyor bu karar ama diyor ki “Mecliste bir düzenleme yapılması gerekir.” Haksız olsaydı efendim “Böyle bir hakkınız yoktur.” diye karar verilirdi. Mecliste bir düzenleme yapılması gerektiğine Anayasa Mahkemesi karar vermiş ve binlerce insan bizden böyle bir kanun çıkarmamızı bekliyor ama sallıyorsunuz. Bu, gördüğüm kadarıyla emeklilikte yaşa takılanlar da 31 Mart seçimlerinde sizi sallayacak gibi görünüyor. Ne kadar sallar, hep beraber göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bir açıklama yapıldı. Bakan tarafından yapılan açıklamada " Emeklilikte yaşa takılanlarda yanlış algılama var. " ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, EYT çözüm süreci konusunda da " EYT yanlış bir kavramdır, Emeklilikte yaş olmazsa olmaz bir kavramdır. Yaş şartı emeklilikte 1999 yılında geldi. Bunu da AK Parti getirmedi. " ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA