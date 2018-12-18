Çalışma Bakanı'na EYT ve Taşeron Soruları!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, kamuoyunun yanıtını merakla beklediği sorular yöneltti.

Gürer, emeklilikte yaşa takılanlardan kamuda kadro bekleyen taşeron işçilere, 4 Aralık mağdurlarından asgari ücrete kadar pek çok konuda yönelttiği sorulara yanıt istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, vatandaşların ilgili bakanlıktan beklentilerini gündeme getirdi.

Gürer, konuşmasında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verdiği bilgilerin gerçekti olmadığını söyleyerek başladı. Bakan Zümrüt Zehra Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılanların gündemlerinde olmadığını belirtmiş ve bir kavram kargaşası olduğunu ileri sürerek yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli yarlar arasında yer aldığını ifade etmişti.

CHP Milletvekili Gürer ayrıca, kamuda kadro alamayan taşeron işçilerin beklentilerine de dikkat çekerek, “Taşeronda kadrosuz kalan, kadro bekleyenlere, kamuda kiralık araç şoförlerine, hastane bilgi işlem çalışanlarına, sosyal tesis çalışanlarına, Karayolları, PTT, Demiryolları, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarına kadro verilecek mi? Millî Eğitim Bakanlığı toplum yararına çalışanlara kadro verecek mi?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Gürer, konuşmasında Bakan Zümrüt Zehre Selçuk’a şu soruları da yöneltti: “Sigorta öncesi doğum yapan kadınlardan sigorta hakkı tanınması için bekleyenlere, stajyer ve çırak olarak işe başlayanlardan işe başladığı gün yaşlılık sigortası yapılmasını bekleyenlere, emeklilik intibak yasasının çıkarılmasını bekleyenlere çözüm getirecek mi? 4 Aralık mağdurlarına, mevsimlik ve geçici işçi kadrosunda bekleyenlere, belediye şirket çalışanlarına kadro verilecek mi? Belediye ve il özel idarede beş ay yirmi dokuz gün çalışıp dokuz ay yirmi dokuz güne çıkarılmasını bekleyenlere hak verilecek mi?

Asgari ücretin 2.200 liraya çıkarılması konusunda düşünceniz nedir?”

Bakan Selçuk’un, CHP Milletvekili Gürer’in sorularına yazılı yanıt vereceği bildirildi.

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