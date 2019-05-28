Çalınan KPSS Soruları Meclis'te: Gençlerimizin Hakkını Teslim Edelim

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak 2010 ve 2012 yıllarında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'de çalınan KPSS sorularını ve bu olaydan ötürü hakkını kaybeden gençlerin sorunlarını meclis gündemine taşıdı. İşte detaylar...

Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve arkadaşları tarafından, 2012 yılında yapılan KPSS sınavında çalınan sorular ve sonrasında yaşanan şaibeli durumların araştırılması amacıyla, 14/5/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin 27/5/2019 Pazartesi günkü birleşimde yapılması önerilmiştir.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İYİ PARTİ Grubu adına Adana Milletvekili Sayın İsmail Koncuk kürsüye gelerek bir konuşma yaptı;

Bu KPSS hırsızlığı meselesi, biliyorsunuz, son derece önemli. Milyonlarca evladımızın alın teri çalındı. Onun için bu şarkı burada bitmemeli. Yani sadece soruları çalan, soruların verildiği kişilerin tespiti yetmez. Bu hırsızlığa kimler önayak olmuş, kimler göz yummuş, kimler çanak tutmuş, bunları da bu milletin bilmeye hakkı var.

Bakın, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir gözaltına alındı ve bırakıldı. Basında yer alan haberlere göre Ali Demir'in "Neden FETÖ'cülerle çalışmayı sürdürdünüz?" sorusuna, "Neden delil olan soru kitapçıklarını yaktınız?" sorusuna siyasileri işaret ettiğini görüyoruz. Tabii, burada bu KPSS hırsızlığı eksik biliniyor; 2010 ve 2012 karıştırılıyor. 2010'da bir KPSS hırsızlığı vardı, belgesi kondu; biz koyduk, iptal ettirdik eğitim bilimleri sınavını. 2012'de de sınav soruları sınav başladıktan hemen sonra bir internet sitesinde yayınlandı. "Yayınlanabilir." diyeceksiniz ama yayınlanan soru sırası sadece ÖSYM'nin elinde olması gereken master kitapçıktaki soru sırasıydı. Yani bir tek ÖSYM'nin elinde olan soru kitapçığının neden sınavdan bir saat sonra internet sitelerinde yayınlandığını ben o tarihte ÖSYM Başkanı Ali Demir'e sormuştum, hatta bir televizyon programında bunun açıklanması gerektiğini ısrarla savundum. Şu anda Grup Başkanınız olan Sayın Naci Bostancı telefonla programa katılmıştı, sınavın tertemiz bir sınav olduğunu savunmuştu; çok iyi hatırlıyorum.

Şimdi, bakın, Ali Demir diyor ki: "2012 yılında sınavda soruların çalındığını, matbaa aşamasında alındığını tespit ettik ama Diyarbakır sınırlarıyla sınırlı bir hırsızlık olduğunu, bir tespit olduğunu anladım, lokal olduğunu tespit ettik, onun için iptal etmedik." Ama haberlere yansıyan bir diğer iddia da önemli bir kişinin "İptal etmeyin." talimatı sebebiyle 2012 sınavında tespit edilen hırsızlığa rağmen sınavı iptal etmediklerini ifade ediyor.

Değerli milletvekilleri, Ali Demir'i gözaltına aldılar, Ali Demir'in hataları çok. Ali Demir'in onda 1'i, binde 1'i kadar hatası olanlar bugün ihraç, kamudan ihraç, açıkta, hapiste olanlar var; Ali Demir serbest bırakıldı. Aklımıza geliyor, acaba Ali Demir'in serbest bırakılmasının sebebi, o önemli siyasetçinin adının ifşa olma ihtimalî midir; bunu, bu milletin bilmeye hakkı var.

Yani hırsızlık yapılıyor, ÖSYM tespit ediyor, Diyarbakır'a soruların USB bellekte gittiğini Ali Demir ifade ediyor ve sınav iptal edilmiyor. Milyonlarca memleket evladının alın terinin çalınmasına izin veriliyor, göz yumuluyor.

Bugün çıkıp 2010, 2012 KPSS'de, işte FETÖ şöyle yaptı, FETÖ böyle yaptı demenin bir âlemi yok. Siyaset içerisinde bu hırsızlığa göz yuman kimlerdi, göz yumulması talimatını veren, sınavın iptal edilmemesi talimatını veren... Bakın, Ali Demir "Diyarbakır'a gittiğini tespit ettik." diyor. Yani bu, Diyarbakır'a… Bu tespit yapıldıysa Diyarbakır dışında diğer illere soruların gitmediğini nereden bileceğiz? Kaldı ki Diyarbakır'da sınırlı kalması, bir sınavın sağlıklı olduğu anlamına gelir mi? Bir hırsızlık ortada ve bu tespit ediliyor. Bu milletin bu hırsızlığın arkasında kimlerin olduğunu, hangi siyasetçilerin olduğunu, hangi önemli siyasetçinin "Sınavı iptal etmeyin." talimatını verdiğini öğrenmeye, bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum ben. Milyonlarca insan, evladımız alın teri dökecek, KPSS'ye çalışacak, hırsızlık yapıldığı tespit edilecek ama iptal edilmeyecek ve sorumlular gerekli cezayı almayacak ve Ali Demir serbest bırakılacak.

Buna, bu yaşananlara AK PARTİ Grubunun vicdanı "Evet, kardeşim, yapılanlar doğrudur." diyorsa söyleyecek tek sözüm yok.

Peki, ne düşünüyorsunuz şimdi? Hakkı gasbedilen, memur olamayan, öğretmen olamayan, devlet kademelerinde iş bulamayan bu milyonlarca gencimizin hakkını yeniden teslim etmek amacıyla nasıl bir yol takip etmek lazım? Hazreti Ömer adaletini anlatırken Akif ne diyor? "Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, adli ilahî Ömer'den sorar onu."

Ya, sizin zamanınızda hırsızlık ayyuka çıkıyor, sizin hiçbir sorumluluğunuz yok. Hani Hazreti Ömer adaletiydi? Bu muydu anlayışınız? Onun için ben siyasi ayağının da… Bu FETÖ'nün elbette buradaki dahlini biliyoruz. 2012'de FETÖ mü, PKK mı, onu tam tespit edemedik çünkü siyasetçi gizleyince tespit zorlanıyor. Bunların araştırılması gerektiğini ifade ediyorum.