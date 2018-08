Çakırözer artan döviz kuru ve enflasyon rakamlarının işçi, çiftçi, emekli ve memura yansıtılmasını istedi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer günden güne artan döviz kuru ve enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Vatandaşa verilen sözleri hatırlatan Çakırözer, “Kazan-kazan ilişkisine dayanan güçlü bir ekonomi kurulacaktı. Oysaki ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Enflasyon durdurulamıyor, dolar ve faiz her geçen gün daha da artıyor. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Vatandaşın beli büküldü. Bu tablonun kazananı olmadığı gibi kaybedeni de artıyor. Türkiye giderek yoksullaşıyor. Maaşı giderek eriyen işçiler, emekliler, memurlar, kirasını ödeyemeyen esnafımız ve ürettiğinin karşılığını alamayan çiftçilerimiz yarınını göremiyor” dedi.

Ekonominin bu haliyle sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığını belirten Çakırözer, “Ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Türkiye açlık ve yoksulluğun çoğunlukta olduğu bir ülke haline geldi. Dolar artışı ve enflasyon karşısında yurttaşın alım gücü kalmadı. Türkiye’nin yaşadığı siyasi ve diplomasi krizleri ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Vatandaşların alım gücünü arttıracak düzenlemeleri hayata geçirin, yaşam koşullarını iyileştirin” çağrısında bulundu.

İŞÇİ, EMEKLİ MEMUR NASIL GEÇİNECEK

Bugün itibarıyla dolar kurunun 6,20’li rakamları gördüğünü hatırlatan Çakırözer, “Artık ne döviz kurunu ne de enflasyon artışlarını takip edemez olduk. Sabahtan akşama kurlar artarken, elektrikten, doğalgaza her şeye zam geliyor ama işçinin, emeklinin, memurun maaşları yerinde sayıyor. Yılbaşından bu yana asgari ücretlinin maaşı 130 dolar bugünkü rakamlarla 700, 750 Türk lirası eridi. Bir asgari ücretli bu rakamlarla nasıl geçimini sağlayacak, hayatını idame ettirecek? Artan enflasyon rakamları vakit kaybetmeden, işçi, emekli ve memur maaşlarına yansıtılmalıdır” dedi.

SON 14 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Enflasyonun yüzde 15,85 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve TL’nin dolar karşısında her geçen gün değer kaybettiğinin altını çizen Çakırözer, enflansyon karşısında hayat pahalılığının daha da arttığını belirtti. Çakırözer, yoksulluk sınırının yüzde 19,6 artışla 5 bin 800 liradan 6 bin 77 liraya, açlık sınırının ise yüzde 19,7 artışla bin 757 TL’ye çıktığını söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Enflasyondaki hızlı artış karşısında enerji fiyatları başta olmak üzere her gün her şeye yeni zamlar geliyor. Bunun karşısında işçi, emekli, memur maaşları yerinde sayıyor. Maaşlar her geçen gün eriyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında ekmeğe yüzde 15, süte yüzde 18, yumurtaya yüzde 27, doğalgaz ve elektriğe yüzde 9, benzinin litre fiyatına 22 kuruş zam yapıldı. Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin, sebze ve meyve için 8.49 lira, yumurta için 0.89 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.69 TL. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcamasına denk gelen ‘Açlık sınırı’ndaki yıllık artış oranı, enflasyonun yüzde 4.3 puan üzerinde. Asgari ücretli bunları nasıl karşılayacak?”

ASGARİ ÜCRETLİNİN SAATİ 1.6 DOLARA DÜŞTÜ

Türk Lirasındaki erimenin asgari ücreti de erittiğinin altını çizen Çakırözer, “Asgari ücret 8 ayda 130 dolar eridi. TL’deki erime asgari ücreti de dolar cinsinden yüzde 39,4 eritti. 2018 yılında net bin 603 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Ocak’ta 424 dolara tekabül ederken, aynı asgari ücret dün 294 dolar olarak hesaplandı. Haftada 45 saat çalışan asgari ücretli bir emekçinin saat ücreti ise 1.6 dolara kadar düştü” dedi.

EN TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMAYACAK

Yurttaşın alım gücünün düştüğünün, çarşıya pazara çıkan emekçi ve emeklinin pazar çantası boş evine döndüğünün altını çizen Çakırözer, “Kurdaki artış vatandaşı hızla yoksullaştırırken rekor artış her geçen gün daha da yüksek seviyeye çıkıyor. Korkarız ki dolar kuru kontrol edilemezse vatandaşlarımız en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

ÇİFTÇİNİN MALİYETİ ENFLASYONU GEÇTİ

Dolar kuru karşısında çiftçinin girdi fiyatlarının da arttığını belirten Çakırözer, “Meslek odalarımız, sendikalar, dernekler her gün açıklıyor. Türkiye’de ÜFE yüzde 20 iken, tarımsal girdi maliyetleri olan yem fiyatları yüzde 21-53, saman yüzde 38, mazot yüzde 27 yükseldi. İşçi, çiftçi, emekli, memur tüm kesimler perişan halde” dedi. Çakırözer, “Çiftçiler üretemez hale geldi, tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketler teker teker iflaslarını açıklıyor” açıklamasını yaptı.

ESNAF KEPENK KAPATIYOR

Maliyetleri ve işyeri kiraları dolar karşısında hızla artan esnafın kepenk kapattığına dikkat çeken Çakırözer, “Birçok işyeri kiralarını döviz üzerinden ödüyor. Dolardaki her artış esnafımızın ayakta kalmasını daha da güçleştiriyor. Resmi verilere göre günde ortalama 38 işyeri kapanıyor. Son bir buçuk yılda her iş kolundan 20 bin 607 işyeri kapısına kilit vurdu. Bankalar da son iki yılda ciddi oranda küçüldü. 18 ayda 458 banka şubesi kapatıldı. Krizin etkileri her kesimi ciddi anlamda etkiliyor” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ VAATLERİNİZ NE OLDU?

Çakırözer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dolar kurundaki yükselişe ilişkin yaptığı, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" yorumlarını da değerlendirerek, “100 günlük programı açıkladınız. Programda ekonomiye, üretime, enflasyonu düşürmeye yönelik ciddi bir önlem yer aldı mı? Seçim öncesi vaatler yer aldı mı? Hani ekonomi düzelecek, yurttaşın alım gücü artacaktı. Böyle mi ekonomiyi düzelteceksiniz” dedi.