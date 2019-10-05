Çağrı Merkezlerinde 22 Bin Kişi Çalışıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanıtlanması istemiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Ülkemizde kaç adet firma çağrı merkezi olarak faaliyetini/sürdürmektedir? Bu çağrı merkezlerinde çalışan toplam kişi sayısı ile birlikte çalışanların cinsiyetlerine göre dağılımı nasıldır? Yukarıda anılan çağrı merkezi personellerinin çalışma koşulları ile ilgili olarak, 2018 ve 2019 yıllarında, Bakanlık tarafından herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Çağrı merkezinde çalışan personelin ortalama çalışma süresi ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Eğer böyle bir araştırma varsa ilgili personellerin ortalama çalışma süresi ne kadardır? Çağrı merkezlerindeki çalışma koşullarının, personelde yarattığı meslek hastalığına dair herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?” şeklindeki sorularını yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan geldi. Turhan, yaklaşık 100 adet çağrı merkezinde, 22.000'in üzerinde çalışan ile hizmet sunulduğunu ifade etti.

Bakan Turhan, Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“Çağrı merkezi hizmeti sunulmasına ilişkin usul ve esaslar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, "Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4'ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ" ile belirlenmiş olup, söz konusu tebliğ 17.03.2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Elektronik haberleşme sektöründe hizmet sunan işletmecilerin çağrı merkezlerinin tüketicilere etkin ve hızlı yanıt verebilmesi amacıyla bazı hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilere ait çağrı merkezleri izlenmekte ve gerektiğinde denetlenmekte olup, ihtiyaç tespit edilmesi halinde ölçüt ya da hedef değerlerde iyileştirme yapılması düşünülmektedir.

Elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerden çağrı merkezine ayda 300.000'in üzerinde çağrı gelen veya 200.000'in üzerinde abonesi bulunan işletmecilerin çağrı merkezi hizmetleri, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümleri kapsamında BTK tarafından takip edilmekte ve denetimi yapılmaktadır.

Çağrı merkezinde çalışan personelin çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler ise çalışma mevzuatı ile belirlenmektedir. İlgili mevzuat kapsamında yükümlü olan 12 adet işletmeci tarafından yaklaşık 100 adet çağrı merkezinde, 22.000'in üzerinde çalışan ile hizmet sunulmaktadır.

Diğer taraftan, elektronik haberleşme sektörü dışında yer alan çağrı merkezlerine ilişkin olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun her hangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır” dedi.

MESLEKLERİN ÇEŞİTLENMESİ SORUNLAR ÜRETİYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mesleklerde değişim ve yeni mesleklerin hayatımıza girmesiyle mesleklerle ilgili meslek hastalıkları ve çalışma koşullarının da aynı oranda izlenmesi ve düzenlemesi gerektiğini vurguladı. Gürer, “Çağrı merkezleri çalışma süresi ve çalışma koşulları iş yüküne göre şekillenmelidir. Meslek hastalığı konusunda da çağrı merkezleri özellikle duyu anlamında sürekli izlenmelidir” dedi.

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