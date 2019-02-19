Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü 17 bin Mezunun Mağduriyeti Meclis'te!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Müzeyyen Şevkin 17 bin mezunu bulunan Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü mezunlarının atanamama sorunlarını meclis genel kurulunda dile getirdi.

Müzeyyen Şevkin'in Genel Kurul'da yaptığı konuşma şöyle;

Çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun yaklaşık 17 bin öğrenci KPSS puanıyla sadece 34.99 kodlu 112 Acil Çağrı Merkezine yerleştirebiliyor. Ön lisans eğitimini almış öğrenciler 2016 yılında çeşitli bölümlerin ortak kadroları nedeniyle çağrı merkezlerine yerleşememiştir. 37 ilde faaliyette olan 112 acil çağrı merkezlerinin personel açığı bulunduğu bilinmektedir. İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi çağrı alıcı kadrolarına 2015 yılındaki atamalarda olduğu gibi bu işin eğitimini almış çağrı merkezi bölümü mezunlarını atamalıdır. Düzenleme bu şekliyle hayata geçerse hem kamu yararı gözetilmiş olacak hem de çağrı merkezi bölümleri sektöre personel yetiştirmeye devam edecektir.

Yanlışlığın önüne geçilmesini, 17 bin mezunun sesine kulak verilmesini; aksi hâlde, bu okulların kapatılmasını dilerim.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA