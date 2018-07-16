Bütün Üniversiteleri İlgilendiren O Kararda Geri Adım!..

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yayımlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlük atamaları için profesör olmak şartının kaldırılması hükmünden vazgeçildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 4 No'lu kararnameye göre, rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanacak.

Yayımlanan 4 No’lu kararname ile 9 Temmuz’da yayımlanan 3 No’lu üst kademe yöneticilerine dair kararnameye ek fıkra eklendi.

9 Temmuz tarihli düzenlemede rektörlük için tüm şartlar kaldırılmıştı.

Yeni düzenleme uyarınca rektörlerin, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanması kararlaştırıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara