Bütün Bakanlıkları ve Kurumları İlgilendiren Yeni KHK Yayımlandı!..

7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yüksek Askeri Şura, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi
Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) yapısı yeniden düzenlendi.
Yayımlanan kararnameler şöyle;
Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Yüksek Askeri Şüra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
Yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için TIKLAYINIZ
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