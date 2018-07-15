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Bütün Bakanlıkları ve Kurumları İlgilendiren Yeni KHK Yayımlandı!..

7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yüksek Askeri Şura, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

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Bütün Bakanlıkları ve Kurumları İlgilendiren Yeni KHK Yayımlandı!..

7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yüksek Askeri Şura, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:14
Bütün Bakanlıkları ve Kurumları İlgilendiren Yeni KHK Yayımlandı!..

7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yüksek Askeri Şura, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi

Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) yapısı yeniden düzenlendi.

Yayımlanan kararnameler şöyle;

Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Yüksek Askeri Şüra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için TIKLAYINIZ

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
4 Numaralı KhkCumhurbaşkanlığı Khk
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