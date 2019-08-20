Burhanettin Bulut: Her yıl 643 kişi suda boğularak hayatını kaybediyor

Son 5 günde Adana’da nemin artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması nedeniyle sulama kanalı ve Seyhan Baraj’ına serinlemek için suya giren 5 kişinin suda boğulduğunu kaydeden Bulut, tedbir alınması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'de giderek artan boğulma olaylarına ilişkin araştırma önergesini Meclis Başkanlığına sundu. Bulut, her yıl özellikle yaz aylarında çok sayıda insanın denizlerde ve tatlı sularda boğularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Bulut, “Serinlemek ve eğlenmek için gidilen havuzlar, göletler, sulama kanalları ne yazık ki sık sık suda boğulma vakalarıyla sonuçlanmaktadır. Deniz, nehir, göl, sulama kanalı veya havuza yüzmek ya da serinlemek için girenlerin çoğu yüzme bilmemektedir” dedi.

KAZAYA BAĞLI ÖLÜMLER SIRALAMASINDA BOĞULMA İKİNCİ

Kazaya bağlı ölümler sıralamasında trafik kazalarından sonra 2. en önemli nedenin boğulma olduğunu kaydeden Bulut, suda boğulma sonucu ölümlerin yaklaşık yarısının 20 yaş altında olduğunu, özellikle kaza sonucu suda boğulma olgularında çocukların önemli bir oran oluşturduğunu kaydetti.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına göre (AFAD) boğulma vakalarının sahil kentlerinden öte en çok iç bölgelerde görüldüğünü söyleyen Bulut, boğulma vakalarının göze çarptığı bölgelerin başında İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri geldiğini bildirdi.

HER YIL 643 KİŞİ ÖLÜYOR

CHP’li Bulut, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise ülkemizde her yıl ortalama 643 kişi suda boğularak ölmektedir. Her yıl ortalama 30 kişinin boğulduğu Adana’da DSİ’nin hazırladığı rapora göre 2003-2016 yılları arasında 49 ilde toplam 922 kişi boğulmuş en çok boğulma olayının olduğu il de 235 vaka ile Adana olmuştur. Adana’da DSİ, Adana Valiliği, jandarma ve emniyet verilerine göre göl, nehir ve sulama kanallarında 2008'de 21; 2009'da 23; 2010'da 21; 2011'de 27; 2012'de 32; 2013'te 34; 2014'te 40; 2015'te 36; 2016 yılında 32; 2017 yılında 49 kişi hayatını kaybetmiştir” dedi.

5 GÜNDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kavurucu sıcakların yaşandığı Adana’da nemin artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkmasıyla bu yıl da sulama kanalı ve Seyhan Baraj Gölü’nde ölümler yaşandığını kaydeden Bulut şöyle devam etti:

Adana’da 13 ile 18 Ağustos’ta yaşları 15 ile 30 arasında değişen 2’si yabancı 5 kişi boğulmuştur.Yapılan araştırmalar sonucunda, suda boğulma olaylarında başlıca risk faktörleri cinsiyet, yaş, düşük gelir, yetersiz eğitim, kırsalda ikamet, suya erişim durumu, iklim koşulları, riskli davranışlar (yüzme bilmeden denize girme, kurtarma ekipmanı bulundurmama vb.) ve gözetim eksikliği olarak belirlenmiştir.

MECLİS ARAŞTIRMALI

Bulut, her yıl yüzlerce vatandaşımızı kurban verdiğimiz suda boğulma vakalarının nedenlerinin araştırılıp, gerekli tedbirlerin alınması ve ilgili yasal düzenlemelerin sağlanabilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

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