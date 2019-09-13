Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102583
ALTIN
274.627
DOLAR
5.6699
STERLIN
7.0686
EURO
6.2917
67 bin memur, 70 bin işçi alınacak
JGK başvuru şartları nelerdir? 2019 Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak?
POMEM 24. Dönem sınav Sonuçları Açıklandı! 3 Bin Kadın Polis Alım Sonuçları Sorgulama Ekranı
Üniversiteye Sözleşmeli Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...

Burhanettin Bulut: Emeklinin maaşına bloke koymak vicdansızlıktır

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut,yaklaşık bir buçuk ay önce soru önergesiyle vatandaşların emekli maaşlarını bankaların bloke etmesine ve haciz işlemi başlatmasına dikkat çekti. Bulut’un önergesine yasal süre içerisinde yanıt gelmezken, Ankara Güvenpark’ta maaşına bloke konulan bir emeklinin kendini yakarak intihar girişiminde bulunması olayın vahametini ortaya koydu.

Burhanettin Bulut: Emeklinin maaşına bloke koymak vicdansızlıktır

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut,yaklaşık bir buçuk ay önce soru önergesiyle vatandaşların emekli maaşlarını bankaların bloke etmesine ve haciz işlemi başlatmasına dikkat çekti. Bulut’un önergesine yasal süre içerisinde yanıt gelmezken, Ankara Güvenpark’ta maaşına bloke konulan bir emeklinin kendini yakarak intihar girişiminde bulunması olayın vahametini ortaya koydu.

13 Eylül 2019 Cuma 11:41
Burhanettin Bulut: Emeklinin maaşına bloke koymak vicdansızlıktır

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaklaşık bir buçuk ay önce vatandaşların emekli maaşlarını bankaların bloke etmesini ve haciz işlemi başlatmasını Meclis gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamayacağının yasalarla hüküm altına alındığını bildirdi.

BAKAN’DAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ

Bulut, Bakan Selçuk’a “Emekli maaşı bloke edilen kaç vatandaşımız bulunmaktadır?Emekli maaşı bloke edildiği için son 5 yıl içerisinde kaç vatandaş dava açmıştır? Sonuçları ne olmuştur?Yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere son 5 yılda kaç emeklinin maaşına haciz gelmiştir? Emekli maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır? sorularını yöneltti.

ÖNERGEMİZ DİKKATE ALINMADI

CHP’li Bulut’un önergesine yasal süre içerisinde yanıt gelmezken, Ankara Güvenpark’ta maaşına bloke konulan Recep Peker’in kendini yakarak intihar girişiminde bulunması olayın vahametini gözler önüne serdi. “Verdiğimiz önerge dikkate alınsaydı bu üzücü olay yaşanmazdı” diyen Bulut, “Emekli maaşları yasa gereği bloke edilemiyor, haciz konulamıyor. Ancak toplumun savunmasız kesimleri, yasaların kendilerine verdiği güvenceyi bile kullanamıyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce maaşlarına bloke konulduğunu söyleyen birçok emekli vatandaşımız bana ulaştı. Ben de konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdım. Ancak yanıt alamadım. İçeriği ne olursa olsun, muhalefetten gelen her öneriyi reddeden AKP'nin bu tutumu, vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Sayıları 12 milyonu aşan emekli vatandaşlarımızın zaten düşük olangelirleri, enflasyon karşısında hızla erirken, emeklilerimiz düştükleri ekonomik kriz karşısında büyük çaresizlik yaşıyor” dedi.

VATANDAŞ CANINDAN BEZDİ

AKP'nin ranta dayalı, halkı gözardı eden ekonomi politikalarının vatandaşı canından bezdirdiğini kaydeden Bulut şöyle devam etti:

 “Hemen her gün yurdun dört bir yanından, ekonomik zorluklar sebebiyle yaşanan üzücü haberler geliyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, ağustos sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 47 artarak, 4 milyon 44 bin 640 kişiye yükseldi. Vatandaş işsiz. Emekli vatandaşlarımız zaten üç kuruş aylıklarıyla geçinmeye çalışıyor. Üstüne bir de bankalar bloke koyuyor. Emekli ne yiyecek ne içecek. Bankaların yaptığı en hafif tabiriyle vicdansızlık.  Bakan Selçuk’u bir kez daha göreve çağırıyorum. Maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyeti bir an önce giderilsin.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
burhanettin bulut emeklinin maaşına bloke koymak vicdansızlıktır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Suzan Şahin: öğretmenler yeni öğretim yılına sorunlarla girdi!
CHP’li Suzan Şahin: öğretmenler yeni öğretim yılına sorunlarla girdi!
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den İstifa Etti!
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den İstifa Etti!
Yeni Şafak yazarı: Cumhuriyet'le yörüngemizi yitirdik ama ruhumuzu yitirmedik
Yeni Şafak yazarı: Cumhuriyet'le yörüngemizi yitirdik ama ruhumuzu yitirmedik

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim