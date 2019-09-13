Burhanettin Bulut: Emeklinin maaşına bloke koymak vicdansızlıktır

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaklaşık bir buçuk ay önce vatandaşların emekli maaşlarını bankaların bloke etmesini ve haciz işlemi başlatmasını Meclis gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamayacağının yasalarla hüküm altına alındığını bildirdi.

BAKAN’DAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ

Bulut, Bakan Selçuk’a “Emekli maaşı bloke edilen kaç vatandaşımız bulunmaktadır?Emekli maaşı bloke edildiği için son 5 yıl içerisinde kaç vatandaş dava açmıştır? Sonuçları ne olmuştur?Yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere son 5 yılda kaç emeklinin maaşına haciz gelmiştir? Emekli maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır? sorularını yöneltti.

ÖNERGEMİZ DİKKATE ALINMADI

CHP’li Bulut’un önergesine yasal süre içerisinde yanıt gelmezken, Ankara Güvenpark’ta maaşına bloke konulan Recep Peker’in kendini yakarak intihar girişiminde bulunması olayın vahametini gözler önüne serdi. “Verdiğimiz önerge dikkate alınsaydı bu üzücü olay yaşanmazdı” diyen Bulut, “Emekli maaşları yasa gereği bloke edilemiyor, haciz konulamıyor. Ancak toplumun savunmasız kesimleri, yasaların kendilerine verdiği güvenceyi bile kullanamıyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce maaşlarına bloke konulduğunu söyleyen birçok emekli vatandaşımız bana ulaştı. Ben de konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdım. Ancak yanıt alamadım. İçeriği ne olursa olsun, muhalefetten gelen her öneriyi reddeden AKP'nin bu tutumu, vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Sayıları 12 milyonu aşan emekli vatandaşlarımızın zaten düşük olangelirleri, enflasyon karşısında hızla erirken, emeklilerimiz düştükleri ekonomik kriz karşısında büyük çaresizlik yaşıyor” dedi.

VATANDAŞ CANINDAN BEZDİ

AKP'nin ranta dayalı, halkı gözardı eden ekonomi politikalarının vatandaşı canından bezdirdiğini kaydeden Bulut şöyle devam etti:

“Hemen her gün yurdun dört bir yanından, ekonomik zorluklar sebebiyle yaşanan üzücü haberler geliyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, ağustos sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 47 artarak, 4 milyon 44 bin 640 kişiye yükseldi. Vatandaş işsiz. Emekli vatandaşlarımız zaten üç kuruş aylıklarıyla geçinmeye çalışıyor. Üstüne bir de bankalar bloke koyuyor. Emekli ne yiyecek ne içecek. Bankaların yaptığı en hafif tabiriyle vicdansızlık. Bakan Selçuk’u bir kez daha göreve çağırıyorum. Maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyeti bir an önce giderilsin.

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