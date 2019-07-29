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Burhanettin Bulut emekli maaşlarının bloke edilmesini Meclis'e taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşların emekli maaşlarına bankaların bloke etmesini ve haciz işlemi başlatmasını Meclis gündemine taşıdı. Emekli maaşlarına haciz konuşmayacağının yasa ile güvence altına alındığını belirten Bulut, “Maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mı?” diye sordu.

Burhanettin Bulut emekli maaşlarının bloke edilmesini Meclis'e taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşların emekli maaşlarına bankaların bloke etmesini ve haciz işlemi başlatmasını Meclis gündemine taşıdı. Emekli maaşlarına haciz konuşmayacağının yasa ile güvence altına alındığını belirten Bulut, “Maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mı?” diye sordu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32
Burhanettin Bulut emekli maaşlarının bloke edilmesini Meclis'e taşıdı!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşların emekli maaşlarına bankaların bloke etmesini ve haciz işlemi başlatmasını Meclis gündemine taşıdı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamayacağının yasalarla hüküm altına alındığını bildirdi.

MAAŞLAR BLOKE EDİLİYOR

Emeklilerin taleplerinin olmaması durumunda ise nafaka alacakları haricinde maaşlarından kesinti yapılamadığını belirten Bulut, “Ancak özel bankaların borç nedeniyle emekli maaşlarını bloke ettiğine ve emekli olanların maaş çekmesine engellediğine yönelik tarafıma çok sayıda şikâyet gelmektedir” dedi.

BORÇLAR KATLANARAK ARTIYOR

Maaşların bloke edilmesiyle ekonomik kriz ortamında hayatlarını kredi kartı ile idame ettirmeye çalışan emekli vatandaşların borçlarının her gün katlanarak arttığını kaydeden Bulut,  söz konusu durumun maaşları yetmediği için ayın sonunu zor getiren emeklileri mağdur ettiğini ifade etti.

KAÇ EMEKLİNİN MAAŞI BLOKE EDİLDİ?

CHP’li Bulut Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Emekli maaşı bloke edilen kaç vatandaşımız bulunmaktadır?

-Emekli maaşı bloke edildiği için son 5 yıl içerisinde kaç vatandaş dava açmıştır? Sonuçları ne olmuştur?

MAĞDURİYET GİDERİLECEK Mİ?

-Yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere son 5 yılda kaç emeklinin maaşına haciz gelmiştir?

-Emekli maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır?

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Son Güncelleme: 29.07.2019 09:40
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