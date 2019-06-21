Burhanettin Bulut: 9.7 milyon öğrenci 33.7 milyar lira borçlu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut,öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu borçlarını önergeyle Meclis gündemine taşıdı. Bulut’un önergesini yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı son 10 yılda yaklaşık 10 milyon üniversiteli gence 33.7 milyar TL tutarında kredi verildiğini bildirdi.

33 MİLYAR TL’LİK KREDİ

Buna göre, 2013’te 674 bin 73 öğrenciye 2 milyar 279 milyon TL, 2014’te 875 bin 853 öğrenciye 2 milyar 984 milyon TL, 2015’te 1 milyon 19 bin 458 öğrenciye 3 milyar 758 milyon TL, 2016’da 1 milyon 150 bin 693 öğrenciye 5 milyar 593 milyon TL, 2017’de 1 milyon 190 bin 856 öğrenciye 5 milyar 936 milyon TL, 2018’de 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye 5 milyar 936 milyon TL, içinde bulunduğumuz 2019’da şimdiye kadar 1 milyon 186 bin 674 öğrenciye 614 milyon TL ödeme yapıldı. 2009-2019 arasında toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon 682 bin TL tutarında öğrenim kredisi ödemesi yapıldı.

10 YILDA 5 KEZ YAPILANDIRILDI

Bakanlık yanıtında ödeme kolaylığı sağlanması için 2011, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlandığı ifade edildi. Buna göre son 10 yılda art arda 5 kez üniversite mezunlarının borçlarını ödeyebilmesi için yapılandırma düzenlemesi gerçekleştirildi.

HER 4 İŞSİZDEN 1’İ ÜNİVERSİTE MEZUNU

CHP’li Burhanettin Bulut, resmi rakamlara göre 4 işsizden 1’inin üniversite mezunu olduğu Türkiye’de; işsiz üniversite mezununun oranının toplam işsizlere kıyaslandığında yüzde 27 olduğuna dikkat çekti.Bulut, üniversiteden mezun olan on binlerce gencin iş bulamadığı gibi, öğrenimlerini sürdürebilmek için aldıkları krediyi de ödeyemediğini söyledi.

VAHİM BİR TABLO

Bulut, iş bulma kaygısı içerisindeki öğrencilerin okullarından borç kamburu ile mezun olduğunu ve iş bulamayan öğrencilerin borçlarının faizlerle katlanarak arttığını bildirdi. İş bulabilecek kadar şanslı olanların ise çalışma hayatına borçlu olarak başladığını kaydeden Bulut, borçlarına gecikme zammı eklenen işsiz gençlerin de iş bulamama kaygısıyla gelecekten umutlarını kestiğini belirtti.

BULUT, YASA TEKLİFİ VERDİ

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na Kredi yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için yasa teklifi verdiğini kaydeden Bulut, eğitimli gençlerin iş bulamamış olmasının geleceğimiz açısından vahim bir tablo olduğunu kaydetti.

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