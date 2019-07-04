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Burhanettin Bulut: 3 kuruş enflasyon farkına göz dikenleri Allah'a havale ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi. Bulut, “Rakamlarla oynayarak, 15.5 milyon emekçinin 3 kuruşluk enflasyon farkına göz dikenleri Allah’a havale ediyorum” dedi.

Burhanettin Bulut: 3 kuruş enflasyon farkına göz dikenleri Allah'a havale ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi. Bulut, “Rakamlarla oynayarak, 15.5 milyon emekçinin 3 kuruşluk enflasyon farkına göz dikenleri Allah’a havale ediyorum” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:17
Burhanettin Bulut: 3 kuruş enflasyon farkına göz dikenleri Allah'a havale ediyorum

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi.  Haziran ayı enflasyonununTÜİK’in üstün marifetiyle yüzde 0.03 çıktığını kaydeden Bulut, Merkez Bankası’nın da TÜİK’i akladığını, enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisinin sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olduğunu açıkladığını bildirdi.

VATANDAŞ KIT KANAAT GEÇİNİYOR

TÜİK'in açıkladığı verilere dayanılarak 6 ayda bir belirlenen memurun maaş zammının yüzde 6’da, emeklinin maaş zammının yüzde 5’te kaldğını belirten Bulut, “Akaryakıt, şeker, çay ve elektrik zamları Temmuz ayına yığıldı, emekçilerin cebinden yüzde 1 çalınmış oldu.” dedi.

VİCDANINIZ RAHAT MI?

Vatandaşın evine ekmek götüremediğini, seçim sonrası ardı ardına yapılanzamlarla boğuştuğunu, kıt kanaat geçindiğini kaydeden Bulut, halkın enflasyonuyla, TÜİK’in açıkladığı enflasyonun birbiriyle aynı olmadığını belirtti.

CHP’li Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşın tenceresi kaynamıyor, mutfaklar yangın yeri. Memurun, emeklinin, Bağ-Kur'lunun, SSK'lının hakkını yediler. 15.5 milyon emekçinin 3 kuruşluk enflasyon farkına göz dikenlerin, bu rakam oyunlarını yapanların vicdanı rahat mı? Akşam yattıklarında yastığa başlarını rahat koyuyor mu?”

ALLAH’A HAVALE EDİYORUM

İnsanın aklıyla alay ederek, ekonomik kriz ortamında, milyonlarca işsizin, devasa bir bütçe açığının olduğu, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkede enflasyon rakamlarını bu kadar düşük çıkarmayı becerebilenleri tebrik eden Bulut, “Bu rakamlarla oynayanları Allah’a havale ediyorum” dedi.

KİMSE İKTİDARA İNANMIYOR

Hükümetin inandırıcılığını tamamen yitirdiğini kaydeden Bulut, koca koca devlet kurumlarının iktidarın oyuncağı haline getirildiğini vurguladı.

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