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Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan’a çağrı

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yeni parti kuracakları uzun süredir konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a 'yuvaya dönmeleri' çağrısında bulundu.

Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan’a çağrı

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yeni parti kuracakları uzun süredir konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a 'yuvaya dönmeleri' çağrısında bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:57
Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan’a çağrı

AK Parti kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yaptığı açıklamada eski yol arkadaşlarına yönelik olarak “Sayın Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve birlikte hareket eden dava arkadaşlarım: Hep birlikte yola çıktık, çok önemli işlere imza attık. Kendinize göre haklı gerekçeleriniz olabilir ama davamız hepsinin önündedir. Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım. Bu davetim yürektendir” ifadelerini kullandı.

​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecekler” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
burhan kuzu dan gül davutoğlu babacan a çağrı
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