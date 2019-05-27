"Burdur Devlet Hastanesi Sağlık çalışanları mağdur!"

Bunun üzerine Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir basın açıklaması yayınlanmış ve söz konusu iddialar yalanlanmıştır.

Söz konusu açıklamaDoktorların ve Sağlık Çalışanlarının istekleriniciddiye almayan bir yönetim anlayışının göstergesidir. Bu açıklama bir kez daha göstermiştir ki, Hastanede neler olup bittiği ile ilgilenmeyen İl Sağlık MüdürlüğüDoktorların ve Sağlık Çalışanlarınınbeklentilerini görmezden gelecek ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam edecektir.

Açıklamadan da anlaşılacağı gibi İl Sağlık Müdürlüğü’nün en önemli sorunu iletişimsizliktir. Yöneticiler ve Doktorlarla Sağlık Çalışanları arasında yaşanan bu kopukluk uzun zamandır devam etmekte ve sorunlar giderek büyümektedir. Bu sorunların bazıları şunlardır.

Tayin isteyen çalışanlar için belli aralıklarla listeler yayınlanmakta ve açık yerler gösterilmektedir. En son tayin döneminde 6 kişi gitmiştir. Ancak en büyük problem genç sağlık çalışanlarının zorunlu hizmetin hemen bitiminde ayrılmak istemeleridir.

Burdur Devlet Hastanesi’nde yaklaşık iki yıldır Başhekim yoktur ve Başhekimlik görevi vekâleten yürütülmektedir. Bazı duyumlara göre, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğine, Burdur dışından yöneticilik deneyimi olmayan bir doktorun atanacağı söylenmektedir.

Devletteki en temel sorunlardan birinin liyakatsiz atamalar olduğu artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yürütülebilmesinin yegâne koşulunun, işi liyakatli kişilerin eline vermekle mümkün olabileceği herkesin malumudur. Burdur Devlet Hastanesinde bunca deneyimli ve başarılı uzman doktorlar dururken Başhekimliğe liyakatsiz birinin atanacağının duyulması doğal olarak hastane çalışanları arasında tedirginliğe yol açmıştır.

Bunun yanı sıra, Burdur Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına ödenen Döner Sermaye Payları her geçen gün azalmaktadır. Bu kadar yoğun ve yorucu bir iş ortamında özveri ile görev yapan sağlık çalışanları döner sermayeden son yıllarda mahrum bırakılmaktadırlar. Yöneticiler Sağlık Bakanlığına fon aktarabilmek için söz konusu miktarı dağıtılması gereken oranın altında dağıtmakta bu da doğal olarak personelin döner sermayelerine yansıtılmaktadır. Yine çevre ilçelere yapılan geçici görevlendirmeler nedeni ile döner sermayede oluşan kayıplar hiçbir şekilde telafi edilememektedir.

Ayrıca, komşu illerin hastanelerinde görev yapan çalışanların Burdur Devlet Hastanesi çalışanlarından çok daha fazla döner sermaye almaları, çalışanların alın terinden kesintiye gidilmesi ile eşdeğerdir.

Bu sorunun çözümü için atılacak en önemli adım, döner sermaye gelirlerinin başka ödemelere kaydırılmasını engellemekle olacaktır.

Döner sermayenin adil dağıtılmadığı ve belli kişilerin kayırılarak ödül verildiği bu yönetim anlayışı huzursuzluğun temel kaynağıdır.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Burdur Devlet Hastanesinde sabah saatlerinde bilgi işlem programlarının kilitlenmesi sonucu hizmetlerin aksadığı yine basınımızda yer almıştır.

Öncesinde hiçbir sorun yaşanmayan bilgi işlem programlarında değişikliğe gidildiği için bu sorunlar yaşandığı söylenmektedir.

Sonuç olarak Burdur İl Sağlık Müdürlüğütarafından ortada her hangi bir sorun yok tarzında bir açıklama yapılmış olsa da bazı sorunlar artık taşma noktasına gelmiştir.

Burada unutulmaması gereken en önemli husus, sağlık çalışanlarını huzursuz ve mutsuz eden nedenlerin ortadan kaldırılmasının hastane yönetiminin birincil görevi olduğu gerçeğidir.

Kamuoyuna saygılarımla…

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA