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Burcu Köksal Meclis'te Kadro Sözünü Hatırlatı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal atanamayan, kadro sözü verilen taşeroanların, atanamayan öğretmenlerin sorunlarını meclise taşıdı.

Burcu Köksal Meclis'te Kadro Sözünü Hatırlatı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal atanamayan, kadro sözü verilen taşeroanların, atanamayan öğretmenlerin sorunlarını meclise taşıdı.

05 Şubat 2019 Salı 19:20
Burcu Köksal Meclis'te Kadro Sözünü Hatırlatı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal atanamayan, kadro sözü verilen taşeroanların, atanamayan öğretmenlerin sorunlarını meclise taşıdı.

Burcu Köksal Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak şu açıklamalarda bulundu;

Sayın Başkan, kadro sözü verip de yarı yolda bıraktığınız "yüzde 70" gibi bir ibareyle mağdur olan kiralık araç şoförleri, hastane bilgi işlemcileri, yemekhanelerde çalışan taşeronlar, Karayolları işçileri, kadro sözünü tutmadığınız diğer tüm taşeron işçiler ve 4 Aralık mağdurları kan ağlarken; atanamayan 450 bin öğretmen, 3 bin engelli öğretmen, 5 bin rehabilitasyon öğretmeni umutla atama beklerken; emeklilikte yaşa takılanlar 81 ilde mağduriyetlerini gidermek, seslerini duyurmak için gece gündüz mücadele ederken; 400 bin küçük ve orta ölçekli işletme borç batağında inim inim inlerken; neredeyse cumhuriyetle yaşıt şirketler iflas ve konkordato ilan ederken; özelleştirmeyle pancarları elinde kalan, zarar eden binlerce pancar üreticisi isyan ederken; işsizler ordusuna her gün yüzlerce kişi eklenirken ekonomiyi hâlâ güllük gülistanlık göstermeye çalışanlara 31 Martta halk gereken cevabı verecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.02.2019 21:52
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