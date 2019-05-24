Burası Türkiye! Danışmana Danışman Atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanına danışman atandı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Prof. Dr. Seyit Sertçelik'e danışman atandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’na danışman atanmasını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş twitter hesabından duyurdu.

Aktaş, yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik’in danışmanı olarak görev yapacak olan, Büyükşehir Belediyesi personelimiz Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum.” dedi.

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