''Bu atamanın muhasebesini kim yapacak?''

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atanamayan öğretmenlerin sorununu, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Önergeye yanıt veren Bakan Ziya Selçuk, formasyon almış binlerce öğretmenin atama beklediği muhasebe ve finansman alanında bu yıl sadece 10 kontenjan ayrıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nden (İİBF) mezun olduktan sonra formasyon alarak, muhasebe –finansman ve pazarlama-perakende öğretmeni olanlardan, 2018 yılında atama yapılan veya yapılacak olan öğretmen sayısının açıklanmasını istedi.

Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, “Bakanlığımıza ait eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, kullanım izni verilen kadro sınırlılığında karşılanabilmektedir. Tahsis edilen kadrolar illerin öğretmen ihtiyaç yüzdesi dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüklerine dağıtılmakta, il millî eğitim müdürlüklerince atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumları belirlenmektedir” açıklamasında bulundu.

Öğretmen atamalarının mezun olunan öğretim programlarının mezun sayılarına göre değil, illerin atama bazında ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Selçuk, “Bu çerçevede Bakanlığımızca 2018 yılı Mart ayı sözleşmeli öğretmen atama döneminde Muhasebe ve Finansman alanına 10 kontenjan ayrılmıştır. Yine 2018 yılında Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanabilmeleri için yapılan başvuru ve atama duyurusunda belirtildiği üzere ilgili alana yapılacak atama için 11 kontenjan ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İİBF’den mezun olduktan sonra formasyon olarak öğretmen adayı olan binlerce kişinin atama beklediğine dikkat çekerek, “Binlerce adaydan sadece 10 kişi için kontenjan ayrılmış olması düşündürücüdür. Her yıl binlerce öğrenci mezun olmakta ve formasyon almaktadır” dedi.

Türkiye’de genel tabloya bakıldığında 400 binden fazla öğretmenin atama beklediğine vurgu yapan Gürer, 117 bin öğretmen açığının bulunduğu ülkemizde, 2018 yılında ataması yapılan öğretmen sayısının 20 binde kalmış olmasının ise bu konuda yaşanan sorunu gözler önüne serdiğini belirtti.