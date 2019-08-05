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“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”
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“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Bakanlık ve kurumlarında boş engelli kadroları olmasına rağmen mevcut kadrolara neden engelli alımı yapılmadığını Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a sordu.

“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Bakanlık ve kurumlarında boş engelli kadroları olmasına rağmen mevcut kadrolara neden engelli alımı yapılmadığını Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a sordu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:33
“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

KAMUDAKİ ENGELLİ KOTASI ARTIRILACAK MI?

2018 Nisan ayında yaklaşık 90 bin engellinin EKPSS sınavına girdiğini belirten Milletvekili Köksal önergesinde Bakan Selçuk'a, "Bunun sonucunda ilk etapta 2504 engelli işe alındı. Sayı bu kadar fazla iken alım niçin bu kadar az olmuştur? Bakanlık ve kurumlarında boş engelli kadroları olmasına rağmen niçin o kadrolara engelli alımı yapılmamaktadır? Kamudaki engelli kotasının arttırılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Önümüzdeki günlerde kamuya engelli alımı yapılacak mıdır?" sorularını yöneltti.

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boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor
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