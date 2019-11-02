Borcu Olan Vatandaşları Sevindirecek Gelişme! TBMM'ne Kanun Teklifi Verildi!

Muğla Milletvekili, İYİ PARTİ kurucular kurulu ve İYİ PARTİ Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun tarafından borcu olan vatandaşları sevindirecek bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. İşte detaylar...

Metin Ergun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kanun teklifini "Borçlarını ödedikleri halde, kredi sicillerinden dolayı kredi çekemeyen vatandaşlarımızın kredi kullanabilmeleri amacıyla "5834 Sayılı Kanun”da değişiklik yapılması için verdiğim kanun teklifi." sözleri ile paylaştı.

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun borcu olan vatandaşlar için sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz hali ve eldeki iktisadi veriler birlikte değerlendirildiğinde, mevcut durumun giderek kötüleştiği ve bu gidişatın vatandaşa yüklemiş olduğu maddi/manevi yükün giderek ağırlaştığı aşikardır'' ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞLAR KARA LİSTEDE OLDUKLARI İÇİN KREDİ ÇEKEMİYORLAR!

Ayrıca kanun teklifinde, ‘'2017 yılında tüketici kredileri ve kredi kartları, kobi kredileri ve ticari krediler nezdinde takipteki kredilerin brüt tutarı 64 milyar TL düzeyindeyken, bu rakam 2019'un haziran ayında 116 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bankalara borçlarını ödemiş olmalarına rağmen sicil dosyaları nedeniyle kredi talebinde bulunan vatandaşlar sorunlar yaşamaktadır.

MECLİSE KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Daha önce çıkarılan yasalar ile Türkiye Bankalar Birliği'ne nezdinde kurulan Risk Merkezi'nin tuttuğu sicil kayıtlarının dikkate alınmayabileceği öngörülmüştür. Ancak bu ifade, bankalar ve finansal kuruluşlara takdir yetkisi sağlamakta ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirememektedir. Bu nedenle sicil affı kanun değişikliği gerekmektedir'' bu ifadeler yer aldı.

Metin Ergun tarafından verilen kanun teklifi'nin GENEL GEREKÇE'si şöyle;

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz hali ve eldeki iktisadi veriler birlikte değerlendirildiğinde, mevcut durumun giderek kötüleştiği ve bu gidişatın vatandaşa yüklemiş olduğu maddi/manevi yükün giderek ağırlaştığı aşikardır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 2019 Haziran tarihli "Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Raporu incelendiğinde, takipteki kredi tutarlannda son yıllarda büyük bir artış görüldüğü gözlemlenmektedir. 2017 yılında tüketici kredileri ve kredi kartları, kobi kredileri ve ticari krediler nezdinde takipteki kredilerin (brüt) tutarı 64 milyar TL düzeyindeyken bu rakam 2019'un haziran ayında 116 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı raporun krediler başlıklı göstergeleri incelendiğinde ise, 2017 yılında Türk parası üzerinden kullanılan kredi tutan, 2.098 milyar TL'Iik kredi miktarının %67'sini oluştururken, 2019'un haziran ayında bu oran 2.540 milyar TL'lik mcblağın %59'una düşmüştür. lşbu veriler, ticari faaliyette bulunsun yahut bulunmasın gerçek yahut tüzel kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi kullanma ya da kullanabilnıe reflekslerindeki niceliksel azalmayı ve kullanılmış olan kredilerin geri ödemesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle takibine başlanan kredilerin sayısındaki artışı açıkça gözler önüne sennektedir. Ek olarak, süregelen fiyat artışları ile vatandaşın içine düşmüş bulunduğu geçim sıkıntısı dikkate alındığında, bankaların borçlarını ödemiş olmalarına rağmen sicil dosyaları nedeniyle talepte bulunanlara kredi sağlamadaki olumsuz yaklaşımı uygulamada ciddi sorunlar yaratmaktadır. Halihazırda icra dairelerinde milyonlarca icra dosyası mevcut iken, borcunu ödemesine rağmen vatandaşlara sicil dosyası nedeniyle kredi sağlanmaması gerek ekonomik süreklilik gerekse de günlük hayat gereklilikleri açısından tarifi zor güçlükler yaratmaktadır. 2009 tarihinde çıkarılan ve 2017 yılında Geçici Madde-I eklenerek revize edilen 5834 Sayılı ve 22/01/2019 Tarihli "Karşılıksız Çek ve Protestolu Sanatlar ile Kredi ve Kredi Kanları Borçlarına Ilişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun" da bahse konu yaraya merhem olamamıştır. Ilgili kanunun ilk maddesi Merkez Bankası nezdinde tutulan kayıtların gerekli koşulların varlığı halinde silinmesine ilişkindir. 2017 yılında eklenen Geçici Madde-I ise Bankacılık Kanunu'nunda 2011 yılında yapılan değişiklik kapsamında Ek Madde-1 ile faaliyetleri düzenlenen, Türkiye Bankalar Birliği'ne nezdinde kurulan Risk Merkezi'nin tuttuğu sicil kayıtlarının "dikkate alınmayabileceğine" ilişkindir. Ne var ki, "dikkate almmayabilir" ifadesi muhatap bankalara ve finansal kuruluşlara bir takdir yetkisi sağlamakta ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirememektedir. Bu kapsamda, anılan kanunda yapılacak değişiklikler ile çözüm odaklı ve etkin bir sicil affı kanun değişikliği yapma zarureti hasıl olmuştur.

5834 SAYILI VE 22/012009 TARİHLİ KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER ILE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAICICINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLIİKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Anapara veiveya taksit ödemeleri bu maddenin yürürlük tarihinden önce olup: kullanmış bulunduğu nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan yahut bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek. protesto edilmiş senet, kredi kartı ve ilgili diğer kredi borçlarına ilişkin olarak, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Ek I inci maddesinde öngörülen düzenleme uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi uhdesinde tutulan kayıtları, bahse konu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 8 ay içerisinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandınlması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütülür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Ek-1 inci maddesinde öngörülen düzenleme uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlar ile Merkez Bankası nezdinde tutulan kayıtlann. bahse konu borçlann ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 8 ay içerisinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate "alınmayacağını" düzenleyen işbu değişiklik ile hükme konu gerçek ve tüzel kişilerin süregelen mağduriyetlerinin giderilmesi ve bu vesile ile iktisadi etkinliğin ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde arttırılması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

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