Bomba İddia: Erdoğan MHP'yi Taşımak İstemiyor: Yeni İttifak Arıyor

Cumhur ittifakı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaptığı son dakika açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şuanda bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin” şeklindeki açıklamasından sonra sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden ‘Cumhur ittifakı’nı değerlendirdi.

Yarkadaş yaptığı paylaşılımında ittifakta çatlakların olduğunu, MHP'nin 24 Haziran'da az sayıda milletvekili çıkartacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

”Erdoğan, anketlere bakınca MHP’nin 24 Haziran’da TBMM’ye sadece 17 vekil sokabileceğini gördü. Bu yüzden artık MHP’yi sırtında taşımak istemiyor. Bahçeli ise bunu gördüğü için Cumhur İttifakı’nı kutsayıp ortaklığını sürdürmeye çalışıyor. RTE’nin yeni ittifak aradığı sır değil…”

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