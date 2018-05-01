Bomba İddia: 4 Parti İttifak İçin Anlaştı

Bomba iddia Ünlü Gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen teklif üzerine, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin ittifak yapacağını ve seçime birlikte gireceklerini iddia etti. Saymaz öte yandan, bu ittifak için isim arayışlarının da başladığını dile getirdi.

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan gazeteci İsmail Saymaz, flaş bir iddiayı ortaya attı. Saymaz, katıldığı programda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimde Cumhurbaşkanlığı için ittifakta anlaştığı iddiasını dile getirdi.

İTTİFAK İÇİN İKİ İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR

İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, bu ittifakın isminin, “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” olması bekleniyor.

Söz konusu 4 partiden bu konu hakkında hehrangi bir açıklama gelmedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA