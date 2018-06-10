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Bomba Açıklama: Erdoğan Pensilvanya'ya Ahmet Ergün ile Gitti (Ahmet Ergün Kimdir?)

Abdullatif Şener'den bomba bir açıklama geldi. Muharrem İnce'nin de gündeme taşıdığı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yalanlanan Pensilvanya ziyareti iddiası şimdi de Abdullatif Şener'den geldi.

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Bomba Açıklama: Erdoğan Pensilvanya'ya Ahmet Ergün ile Gitti (Ahmet Ergün Kimdir?)

Abdullatif Şener'den bomba bir açıklama geldi. Muharrem İnce'nin de gündeme taşıdığı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yalanlanan Pensilvanya ziyareti iddiası şimdi de Abdullatif Şener'den geldi.

10 Haziran 2018 Pazar 09:37
Bomba Açıklama: Erdoğan Pensilvanya'ya Ahmet Ergün ile Gitti (Ahmet Ergün Kimdir?)

Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında bomba iddialar Abdullatif Şener'den geldi.

CHP Konya Milletvekili adayı olan Abdüllatif Şener, Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'in sorulaırnı cevapladı ve bomba açıklamalarda bulundu.

Abdullatif Şener'in açıklamaları şu şekilde;

Söylemeyecek misiniz şu Amerika ziyaretinin ayrıntılarını?

Söyledim. 2000 Mayıs'ında 4 kişi Amerika'ya gitti, Tayyip Erdoğan, Turhan Çömez, Ahmet Ergün ve Ali İbiş. Biri milletvekilliği yaptı zaten, Ali İbiş. Öbürü de Belediye döneminde Tayyip Erdoğan'ın en yakınıydı, Ahmet Ergün, hatta kasası olduğu iddiaları vardı. Şimdi neredeler, inanın ben de bilmiyorum. Sayın Erdoğan'ın şöyle bir adeti vardır, kendisine çok yakın olanları siyasette yanına almaz, ayırır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN PENSILVANYA'YA AHMET ERGÜN İLE GİTTİ

Amerika ziyaretinde Pensilvanya'ya gittiler mi gitmediler mi?

Israr ediyorsunuz madem, bir kademe ilerisini de söyleyeyim size, tweet de atacağım zaten, birlikte ABD'ye gittiklerinde Ahmet Ergün'le beraber Pensilvanya'ya gittiler ve Fethullah Gülen ile görüştüler. Tayyip Erdoğan'ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı.

Bülent Arınç bugün Tayyip Beyin yanında…

Evet, oğlunu da milletvekili yapıyor. Bülent bey bir bakarsınız gözyaşı döker, bir bakasınız muhalefet eder, derken birden U dönüşü yapar. Bülent Bey işte, kendi bireysel dengeleriyle meşgul.

AHMET ERGÜN KİMDİR?

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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