Bomba Açıklama: AK Parti ile MHP İttifakı Seçimden Sonra Bitecek

AK Parti Ankara birinci sıra milletvekili adayı olan Tuğrul Türkeş bomba açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net adlı programa konuk olan Türkeş, 1 Kasım seçimleri öncesi MHP'den ayrılarak seçim hükümetine katılmıştı. Tuğrul Türkeş, canlı yayında Habertürk Haber Merkezinden Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

''Koalisyonlar uzun çalışmalardan sonra kurulamadı ve bu safhada Cumhurbaşkanı erken seçim çağrısında bulundu diyerek bir seçim hükümeti çağrısında bulunulduğunu hatırlattı.'' Davutoğlu'ndan teklif aldığını söyleyen Türkeş bu Aanayasal görev olan bakanlık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Türkeş ''Geçen zaman benim haklı olduğumu gösterdi'' dedi

Türkeş ''Bu noktada Bahçeli ile görüş ayrılığımız oldu. Kendisi farklı bir siyasetten yana idi o nednle beni disiplin suçu işlediğim iddiası ile bir sürece soktu. Bu benim için avantajlı oldu. Buna kızılmaz. 1 Kasım'da seçim olacak, ikibuçuk aylık bakanlık olacaktı ama Sayıhn Bahçeli attım diye tutturunca Sayın Davutoğlu nezaketen kattı, 23 ay Türkiye'de Başbakan yardımcılığı yaptım'' dedi.

AKŞENER AÇIKLAMASI

Kübra Par'ın o dönem Akşener'e de aynı teklifin gittiğini ama onların reddettiğini hatırlatarak ''sizi kabul etmeye iten şey neydi'' sorusuna Türkeş ''Ben siyasi analizlerimde daha iyiyim'' dedi.

7 Haziran'da artık Türkiye'nin eskisi gibi yöenetilemiyeceğini gördüğünü söyleyen Türkeş ''Belki bir koalisyon kurulabilirdi o bakımdan ben Ak Parti'nin o süreçte yalnızlaştırılmasını ve PKK'nın siyasi kanadı ile bir başa bırakılmasını, kendi siyaset anlayışım ve ülkeye bakışım ile bağdaştıramadım, Anayasal bi görev ve iki buçuk aylık bir görevi ülkem için kabul ettim.'' dedi.

Kübra Par'ın ''O gün için siyasi intihardır dediniz. -25 derece dediniz bugün ne diyorsunuz'' sorusuna Türkeş ''KesinliKle siyasi intihar değil ama eksi 30 diyorum'' dedi.

''Siyasi ikbalinizi, geleceğinizi düşündüğünüzde o günki teklifi kabul etmek daha cazip gelmiş olabilir mi?'' sorusuna Türkeş ''O gün için AK Parti hükümeti söz konusu değildi, iki tarafta beni listeye koymasaydı gideceğim yer evimdi'' dedi. Türkeş ''Geçen zaman benim haklı olduğumu gösterdi'' dedi.

AF AÇIKLAMASI

''Demirtaş ağır cezada yargılanırken aday gösterdiler şimid dilekçe veriyorlar tahliye olsun diye. Savcılık bir suç tespit etmiş ve bir yargılama var'' diyen Türkeş ''İnsanları sokağa davet eden, ki bu ağır bir suç şiddete davet etmiş bundan yargılanan bir adamı, onca adam varken o partide, cumhurbaşkanı adayı çıkartıp, sokağa salalım diyorsanız o zaman bunları da salalım diyor Bahçeli'' dedi.

AK PARTİ MHP İTTİFAKI SONA ERECEK

Cumhur ittifakının seçimlerden sonra dağılacağını söyleyen Türkeş şu ifadeleri kullandı:

"Her siyasi parti kendine göre siyaset üretiyor. AK Parti kendi siyasetini üretiyor. MHP de kendi seçim siyasetini üretiyor. (Cumhur ittifakı seçimden sonra da devam eder mi?) Bunu onlara sormak lazım. Ben sadece niyet okuyuculuğu yaparım ki doğru olmaz. Ama seçimden sonra devam etmeyecek. Bunu sayın Bahçeli defalarca söyledi. Kendileri sahada da aynı şeyi söylüyorlar. Aralarında gerilim yok. İttifakın mayası çok güzel tuttu. Cumhur ittifakının iyiliği şu: Aynı potada olduğumuz için risk en aza indi. Burası batarsa iki parti birden batacak. Öyle olunca dayanışma daha kavi oldu. Sayın Bahçeli "ben cumhurbaşkanı yardımcısı olmam, hükümete bakan vermem, ben bunları ayıp addederim" diyerek, 24 Haziran sonrası AK Parti'nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretlerini veriyor. Bu da bize gösteriyor ki MHP de münferit olarak yoluna devam edecek."

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