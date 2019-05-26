Bir yılda, 71 milyon hayvan aşılandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda artış gösteren hayvan hastalıklarını, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer’in “yeterli denetim ve aşılama yapılmıyor mu? Yapılıyorsa bu kadar hastalık nasıl ortaya çıkıyor” şeklindeki sorusuna yanıt veren Bakan Pakdemir, 2017 yılında 71 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanın aşılandığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, ayrıca, 9 farklı hayvan hastalığına karşı, bakanlığın uyguladığı 9 farklı projeden bahsetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ülkemiz genelinde gerekli ve yeterli denetim yapılıyor mu? Yapılıyorsa Brusella, Şarbon ve Tüberküloz hastalıkları hayvanlarda nasıl ortaya çıkıyor? 2017 yılında kaç büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılandı? Hastalık çıkan hayvanlarda küpesi olan hayvan sayısı kaçtır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

HAYVAN HASTALIKLARI

Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şap, Sığır Brusellozu, Koyun Keçi Brusellozu, Şarbon, Kuduz, Koyun Keçi Çiçeği, Koyun Keçi Vebası, Mavidil, Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruyucu amaçlı her yıl programlı aşılama çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

HASTALIKLARA KARŞI YÜRÜTÜLEN PROJELER

Hastalıklara karşı yürütülen projeleri de açıklayan Bakan Pakdemirli, "Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi", "Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi", "Aşı SuşBankası Projesi", "Hayvan Hareket Kontrol Noktaları Projesi", "Vektör Kaynaklı Hastalıkların İzlenmesi Projesi", "BruselİanmKonjuktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu Projesi" gibi ulusal ve uluslararası birçok proje yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Pakdemirli ayrıca, "LSD Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi Projesi", "Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi" ve "Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi İçin Boğa Altı Dişilerin E.Coli'ye Karşı Aşılanması Projesi" olmak üzere Avrupa Birliği ve Ülkemiz kaynaklı planlanan projelerin bulunduğunu ifade etti.

İhbarı mecburi bir hayvan hastalığı tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında bakanlıklarınca her türlü tedbir alındığını belirten Pakdemirli, hastalıkla mücadelede aşılama, karantina, serosurvey, temizlik-dezenfeksiyon uygulamalarının yapıldığını belirtti.

Pakmedirli, "Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Araştırmaları Projesi" kapsamında; hayvan hastalıklarının kontrol ve mücadele stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, hayvanlarda bakteriyel, viral, paraziter, fungal ve diğer etkenlerden ileri gelen hastalıkların yayılışlarını belirlemek, teşhis metotları geliştirmek, aşı, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliştirmek amacıyla araştırma projelerinin yürütüldüğünü açıkladı.

Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programına göre İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından hayvancılık işletmelerinin kontrol altında tutulduğuna değinen Bakan Pakdemirli, “Bakanlığımız, İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından mahallinde ihbarı mecburi hayvan hastalıkları yönünden klinik izleme yapılmakta, şüpheli durumlarda alman numuneler Veteriner Enstitü Müdürlüklerine gönderilerek analiz ettirilmekte ve alınan sonuçlara göre uygulama yapılmaktadır. İhbarı mecburi bir hastalığın ortaya çıkması veya ortaya çıkma şüphesinin varlığı halinde, hastalığın yayılmasının önlenmesi için koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulmakta, hastalıkla ilgili epidemiyolojik araştırma yapılmakta, gerekli görülmesi halinde hayvanlar itlaf ve imha edilmekte ve hayvanların hareketlerinin kısıtlanması veya yasaklanması amacıyla kordon oluşturulmaktadır. Yapılan sağlık taramaları ile hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve oluşacak ekonomik kayıpların engellenmesi amaçlanmaktadır.

Bakanlığımızca sürdürülen sağlık taramaları ile hayvan hastalıkları erken teşhis edilmekte, hastalıkların erken teşhis edilmesi insan ve hayvan sağlığının korunması açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Pakdemirli, 2017 yılında 71.070.793 adet büyükbaş ve küçükbaşa hayvanın aşılandığını da sözlerine ekledi.

“GÜRER: NEDEN HASTALIKLAR ÖNLENEMİYOR?”

Bakan Pakdemirli’nin verdiği yanıtı değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Hayvan hastalıklarının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilme için hem AB destekli hem de bakanlık imkânlarıyla 9 farklı proje yürütüldüğü, bu projeler ile 9 farklı hayvan hastalığı ile mücadele edildiği belirtilmektedir. 2017 yılında ise 71 milyondan fazla hayvanın aşılandığı kaydedilmektedir. Buna rağmen hastalıkların önüne geçilememesi ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur” diye konuştu..

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