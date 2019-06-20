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Bir Parti Daha Ekrem İmamoğlu'nu Destekleme Kararı Aldı!

Doğru Yol Partisi (DYP) Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, 23 Haziran'daki İstanbul seçiminde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Bir Parti Daha Ekrem İmamoğlu'nu Destekleme Kararı Aldı!

Doğru Yol Partisi (DYP) Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, 23 Haziran'daki İstanbul seçiminde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:38
Bir Parti Daha Ekrem İmamoğlu'nu Destekleme Kararı Aldı!

Abdullahoğlu yaptığı basın açıklamasında, "DYP olarak verdiğimiz ilk kararda herhangi bir değişiklik yok ve bu pazar yapılacak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tüm gücümüzle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz ''dedi.

Abdullahoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Doğru Yol Partisi'nin İstanbul da önemli sayıda gönüldaş ve sempatizanı bulunmaktadır. Bu sayı özellikle başa baş çıkabilecek seçim sonuçlarında seçimin kaderini direkt etkileyebilecektir. Nitekim 31 Mart seçim sonuçlardaki küçük fark konunun büyük önemini göstermiş bulunmaktadır. Doğru Yol Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçimlerinde vereceğimiz tam destekle katkı sunacak ve tarihi görevimizi yapmış olacağız."

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