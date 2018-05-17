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Bir Parti Daha AK Parti-MHP İttifakını 24 Haziran'da Destekleyeceklerini Açıkladı

Bir parti daha 24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakını destekleyeceğini açıkladı.

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Bir Parti Daha AK Parti-MHP İttifakını 24 Haziran'da Destekleyeceklerini Açıkladı

Bir parti daha 24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakını destekleyeceğini açıkladı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:52
Bir Parti Daha AK Parti-MHP İttifakını 24 Haziran'da Destekleyeceklerini Açıkladı

Son dakika açıklaması Anavatan Partisi'nden geldi.

AK Parti ile MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi. Anavatan Partisi yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran 2018'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Büyük Birlik Partisi de ittifakı destekleyeceğini daha önce duyurmuştu.

AP KURUCUSU TURGUT ÖZAL

Anavatan Partisi 1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulmuştu. 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmış, 1996 ile 2002 yılları arasında da çeşitli koalisyon hükümetlerinin içinde yer almıştı.

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Son DakikaCumhur IttifakıAnavatan PartisiApAk Parti
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