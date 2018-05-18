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Bir Parti Daha 24 Haziran'da Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Bir parti daha 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde hangi ittifakı destekleyeceklerini açıkladı.

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Bir Parti Daha 24 Haziran'da Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Bir parti daha 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde hangi ittifakı destekleyeceklerini açıkladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 13:34
Bir Parti Daha 24 Haziran'da Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Demokratik Sol Partisi yaptığı son dakika açıklamasında 24 Haziran seçimlerinde hangi ittifakı destekleyeceğini duyurdu.

YSK'nın seçime katılamaz kararı verdiği DSP, 24 Haziran seçimlerinde CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'na destek vereceğini açıkladı.

24 Haziran  2018 Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ile genel seçimleriyle ilgili açıklama yapan DSP,  destek vereceği ittifak ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik Sol Parti'ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP'nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı'na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir"

SEÇİME GİRMESİ ENGELLENDİ

DSP tarafından yayımlanan bildiride, partinin seçimlere girmesinin YSK tarafından 'tam kanunsuzluk haliyle' engellendiği savunularak, bu durum karşısında yürütülen iç hukuk yolları tükendiğinden, yaratılan hak ihlalinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurulduğu belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Seçim IttifakıMillet IttifakıDsp
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fatih 1 saat önce

off napcaz şimdi biz bütün dengeleri değiştirdiniz hiç hesapta yoktunuz çok pis üzüldük

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