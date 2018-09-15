Bir Kişiye Özel İlan Skandalı Daha: Hem de KPSS'li!..

Mersin Gülnar Belediyesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayınlanan ilanı görenler pes demeden edemedi.

Mersin'de Gülnar Belediyesi 7 Eylül 2018 tarihinde yayınladığı ilanda 1 yazılı basın muhabiri alacağını duyurmuştu.

Gülnar Belediyesi yazılı basın muhabirini lise mezunları arasından alacağını açıklarken en az ve en fazla lise mezunu olma şartı yer aldı. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı fotoğraf çekim belgesine sahip olma şartını koydu.

Türkiye'de bu işin eğitimini almış binlerce İletişim Fakültesi mezunu varken, başvuracakların lise mezunları ile sınırlı tutulması kişiye özel ilan niteliği taşıyor.

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