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Bir Kişiye Özel İlan Skandalı Daha: Hem de KPSS'li!..

Mersin Gülnar Belediyesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayınlanan ilanı görenler pes demeden edemedi.

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Bir Kişiye Özel İlan Skandalı Daha: Hem de KPSS'li!..

Mersin Gülnar Belediyesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayınlanan ilanı görenler pes demeden edemedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:44
Bir Kişiye Özel İlan Skandalı Daha: Hem de KPSS'li!..

Mersin Gülnar Belediyesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayınlanan ilanı görenler pes demeden edemedi.

Mersin'de Gülnar Belediyesi 7 Eylül 2018 tarihinde yayınladığı ilanda 1 yazılı basın muhabiri alacağını duyurmuştu.

Gülnar Belediyesi yazılı basın muhabirini lise mezunları arasından alacağını açıklarken en az ve en fazla lise mezunu olma şartı yer aldı. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı fotoğraf çekim belgesine sahip olma şartını koydu.

Türkiye'de bu işin eğitimini almış binlerce İletişim Fakültesi mezunu varken, başvuracakların lise mezunları ile sınırlı tutulması kişiye özel ilan niteliği taşıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.09.2018 15:33
Anahtar Kelimeler:
kişiye özel ilan skandalı daha hem kpss li
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Bunug gibi ilanlar çok efendi 6 saat önce

Bunug gibi ilanlar çok efendi.
Biz bu kandırmalarla aldatıldık.

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İçi yanan biri 5 saat önce

Haram zıkkım olsun burınlarondan fitil fitil gelsin hak yiyenler

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Aslı 5 saat önce

Hakkı mı helal etmiyorum benim hakkımı yiyeni Allah'a havale ediyorum böyle eğitim sistemi olmaz

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Muhammet Güler 4 saat önce

Hani muslumanlik. Hani muslumanlik adaleti. Boyle oldugumuz surece biz muslumanlar gun yuzu gormeyiz.

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İçi yanan biri 5 saat önce

Haram zıkkım olsun burınlarondan fitil fitil gelsin hak yiyenler

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Mine 5 saat önce

Bunlar gene ilan yayınlamış bizim buralarda onu bile gerek görmüyorlar istedikleri direk alınıyor

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Herhangi biri 4 saat önce

Artik insanlar ne üniversite okumak istiyor nede kpss ye girmek istiyor ne olacak böyle!!!!

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Osman 4 saat önce

VAllahi emekler boşa yerini yapan girdi çalışıyor her genç memur olmak istiyor olamayan isyan ediyor her genç gelecek kaygısı içinde türkiye nasıl bı ülke oldu anlamadım eskiden dön köyüne diyorlardı şimdi oda yok Allah yardımcımız olsun

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