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Bir Cemaat Daha Seçimde Kimi Destekleyeceğini Açıkladı

Hayrat Vakfı, yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran seçimlerinde hangi partiyi destekleyeceklerini duyurdu.

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Bir Cemaat Daha Seçimde Kimi Destekleyeceğini Açıkladı

Hayrat Vakfı, yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran seçimlerinde hangi partiyi destekleyeceklerini duyurdu.

05 Haziran 2018 Salı 09:52
Bir Cemaat Daha Seçimde Kimi Destekleyeceğini Açıkladı

Bir cemaat daha hangi ittifakı destekleyeceğini açıkladı.

Bediüzzaman Said-i Nursi'nin açtığı yoldan giden ve Risale-i Nur cemaati olarak bilinen yapının kollarından birisi olan Hayrat Vakfı, yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran 2018 günü gerçekleşecek olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini internet sitesi üzerinden yayınlamış olduğu bir duyuru ile deklare etti.

Hayrat Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HAYRAT VAKFI

Vakfın amacı inernet sitesinde şu şekilde belirtilmiştir: Hayrât Vakfı, 1974 yılında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin vekili Ahmet Husrev Altınbaşak tarafından Isparta’da kuruldu. Merkez binası İstanbul, Küçükçekmece’de bulunan, milli ve manevi değerlerimizi yayma, yaşatma ve imar etme gayesiyle hareket eden Hayrât Vakfı, yerel ve uluslararası alanda kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSeçimHayrat Vakfı
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Erva 43 dakika önce

Alayınız fetönün tohumlarısınız alayınız hainsiniz dini siyasete nasıl alet edersiniz bir dini cemaat nasıl bir sayaseti desteklediğini açıkça ifşa eder siz müslüman mısınız

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